Szja-mentesség: ezért ajánlja a NAV az adóelőleg-nyilatkozat online kitöltését

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban ismertette azokat a részleteket, amelyek segítségével az édesanyák élhetnek ezzel a lehetőséggel, most pedig az online ügyintézés előnyeire is felhívta a figyelmet – írja az Origo.

Az szja-mentesség számottevő anyagi könnyebbséget nyújt

A korábbi kormányzati döntések alapján 2029-re várhatóan egymillió édesanya mentesülhet a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Októbertől a három gyermeket nevelő anyák számára is elérhetővé vált ez a lehetőség. A jogosultság életkortól függetlenül járhat, de az érintetteknek külön igényelniük kell a kedvezményt. A NAV tájékoztatása szerint szerdától benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat, így a háromgyermekes édesanyáknak október 1-től nem kell szja-t fizetniük a munkával szerzett jövedelmeik után. A kedvezmény minden olyan édesanyát megillet, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, illetve legalább 12 éven keresztül jogosult volt családi pótlékra.

A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

Azok az édesanyák, akik októberben kitöltik és benyújtják a NAV-hoz vagy munkáltatójukhoz az adóelőleg-nyilatkozatot, már novemberben megkaphatják a mentességből származó többletet. Akik csak az adóbevalláskor nyilatkoznak, visszamenőleg, egy összegben jutnak hozzá a pénzhez. Koncz Zsófia tájékoztatása szerint egy háromgyermekes édesanya átlagosan havi 109 ezer forinttal többől gazdálkodhat, amely a megemelt családi adókedvezménnyel együtt elérheti a havi 307 ezer, éves szinten pedig akár a 3,7 millió forintot is. Az szja-mentesség érvényesítéséhez szükséges adóelőleg-nyilatkozatot a munkavállalónak kell kitöltenie és leadnia a munkáltatójánál. A NAV ehhez gyakorlati útmutatót is közzétett.

Az érvényesítéshez a kulcs az adóelőleg-nyilatkozat

A NAV tájékoztatásában arra hívja fel a figyelmet, hogy ha a magánszemély év közben adóalap-csökkentő kedvezményt kíván érvényesíteni, illetve a költségelszámolásról szeretne nyilatkozni, akkor azt a munkáltató, kifizető részére átadott adóelőleg-nyilatkozattal teheti meg.