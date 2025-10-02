Szja-mentesség: ezért ajánlja a NAV az adóelőleg-nyilatkozat online kitöltését

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban ismertette azokat a részleteket, amelyek segítségével az édesanyák élhetnek ezzel a lehetőséggel, most pedig az online ügyintézés előnyeire is felhívta a figyelmet – írja az Origo.
A korábbi kormányzati döntések alapján 2029-re várhatóan egymillió édesanya mentesülhet a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Októbertől a három gyermeket nevelő anyák számára is elérhetővé vált ez a lehetőség. A jogosultság életkortól függetlenül járhat, de az érintetteknek külön igényelniük kell a kedvezményt. A NAV tájékoztatása szerint szerdától benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat, így a háromgyermekes édesanyáknak október 1-től nem kell szja-t fizetniük a munkával szerzett jövedelmeik után. A kedvezmény minden olyan édesanyát megillet, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, illetve legalább 12 éven keresztül jogosult volt családi pótlékra.
A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.
Azok az édesanyák, akik októberben kitöltik és benyújtják a NAV-hoz vagy munkáltatójukhoz az adóelőleg-nyilatkozatot, már novemberben megkaphatják a mentességből származó többletet. Akik csak az adóbevalláskor nyilatkoznak, visszamenőleg, egy összegben jutnak hozzá a pénzhez. Koncz Zsófia tájékoztatása szerint egy háromgyermekes édesanya átlagosan havi 109 ezer forinttal többől gazdálkodhat, amely a megemelt családi adókedvezménnyel együtt elérheti a havi 307 ezer, éves szinten pedig akár a 3,7 millió forintot is. Az szja-mentesség érvényesítéséhez szükséges adóelőleg-nyilatkozatot a munkavállalónak kell kitöltenie és leadnia a munkáltatójánál. A NAV ehhez gyakorlati útmutatót is közzétett.
A NAV tájékoztatásában arra hívja fel a figyelmet, hogy ha a magánszemély év közben adóalap-csökkentő kedvezményt kíván érvényesíteni, illetve a költségelszámolásról szeretne nyilatkozni, akkor azt a munkáltató, kifizető részére átadott adóelőleg-nyilatkozattal teheti meg.
A lehetséges jogosultságokra kitérve a hatóság jelzi, hogy
folytatólagos adóelőleg-nyilatkozattal is érvényesíthető, azaz a magánszemély kérheti a kifizetőtől, hogy az adóelőleg-nyilatkozatát mindaddig változatlan tartalommal vegye figyelembe, amíg nem tesz új nyilatkozatot vagy nem kéri a korábban tett adóelőleg-nyilatkozatának mellőzését.
A 30 év alatti anyák kedvezményét és a családi adókedvezményt év közben adóelőleg-nyilatkozat benyújtásával lehet érvényesíteni, folyamatos nyilatkozattételre nincs lehetőség. A 25 év alatti fiatalok kedvezményét továbbra sem kell külön kérni, azt a munkáltató vagy kifizető automatikusan érvényesíti, amennyiben nincs mellőzésről szóló nyilatkozat.
Az adóelőleg-nyilatkozatok legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) felületén tölthetők ki, 2025. január 16-tól kizárólag Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítással. A nyomtatványok között a „nyilatkozatok”, majd az „adóelőleg-nyilatkozatok” menüpont alatt érhetők el a kedvezmények év közbeni érvényesítéséhez szükséges dokumentumok.
Az online nyilatkozat egyes sorait a NAV előre feltölti adatokkal, így a kitöltés néhány perc alatt elvégezhető. A véglegesített nyilatkozatot elektronikusan továbbítják a megjelölt munkáltatóhoz vagy kifizetőhöz.
A papíralapú adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők a NAV honlapján, a kinyomtatott nyilatkozatot kitöltés és aláírás után a kedvezményt érvényesíteni kívánó magánszemély adja át a munkáltatónak, kifizetőnek.
A papír alapú adóelőleg-nyilatkozatokat két példányban kell elkészíteni, mindkettőt alá kell írnia a nyilatkozó magánszemélynek és a nyilatkozatot befogadó munkáltatónak, kifizetőnek is.
Az adóelőleg-nyilatkozat egyik példányát elévülési időig a magánszemélynek, a másikat a munkáltatónak kell megőriznie.
Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (onya.nav.gov.hu) ügyfélkapus azonosítás után az új nyomtatványokhoz lépve az adóelőleg-nyilatkozatok kategórián belül van lehetőség az ügyintézés megkezdésére.
