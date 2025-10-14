Új tájékoztatóval segít a NAV érvényesíteni az anyák szja-kedvezményét - ez áll benne!

A NAV új tájékoztatóval segíti az október 1-jétől érvényes szja-kedvezmény igénybevételét. Az adóhatóság honlapján elérhető kisokos azokra a gyakran ismételt kérdésekre ad világos, gyakorlatias választ, amik az elmúlt időszakban az ügyfélszolgálatukra érkeztek a háromgyermekes anyák adókedvezményére vonatkozóan.
A legalább három gyermeket nevelt vagy nevelő anyák, akik vér szerinti vagy örökbefogadott szülők október egytől egy új adókedvezményre jogosultak. Ez az úgynevezett háromgyermekes anyák adókedvezménye, amit október elseje óta már legalább 40.000-en igénybe is vettek. Sokakban azonban felmerült mind az érvényesítéssel, mind a jogosultsággal kapcsolatban jó néhány kérdés. Ezekre ad választ a NAV új tájékoztatója, ami itt érhető el.
Amit az szja-mentesség igényléséről tudni érdemes
250.000 háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyi jövedelemadó mentességre-hangzott el a legutóbbi kormányinfón. A mentességet azonban igényelni kell, munkavállalók esetében
Ennek menetéről itt lehet bővebb tájékoztatást olvasni.
A tájékoztató oldalnak két része van: az egyik fülön a háromgyermekes anyák adókedvezményének igénybevételéhez szükséges adóelőleg-nyilatkozatokkal kapcsolatos kérdésekre, a másikon a kedvezmény érvényesítésével kapcsolatosan kaphatunk válaszokat.
Kérdések, amikre választ kaphatunk az adóelőleg-nyilatkozattal kapcsolatban:
Kérdések, amikre választ kaphatunk a kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban:
|Hol található az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák kedvezményének igényléséhez?
|Milyen jövedelem után érvényesíthető a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye?
|Ha az édesanya októberben kéri a munkáltatótól a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét, akkor továbbra is igénybe tudja venni a családi kedvezményt és családi járulékkedvezményt?
|Elhunyt gyermek figyelembe vehető-e a gyermekek számának megállapításánál?
|A családi kedvezmény érvényesítéséről az adóév elején benyújtott adóelőleg-nyilatkozatot módosítania kell-e az édesanyának a három gyermeket nevelő anyák kedvezményére jogosultsága miatt?
|Beszámítható-e a gyermeklétszámba az a gyermek, akit az anya gyámsága alá helyeztek?
|Ha az édesanya év közben nem kéri a munkáltatótól a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét, akkor az év végén, az szja-bevallásban érvényesíthető lesz?
|Az anya harmadik gyermekével várandós, a magzat figyelembe vehető-e a kedvezmény szempontjából?
|Ha az édesanyának több munkahelye is van, akkor több munkáltató felé is leadhatja az adóelőleg-nyilatkozatot?
|Az édesanya férjével közösen neveli egy közös, illetve a férj előző házasságából származó két gyermeket, akiket nem fogadott örökbe. Érvényesíthető-e a kedvezmény?
|Lehet-e papíralapon nyilatkozatot tenni a kedvezmény érvényesítésére?
|Ha a házaspár válását követően az apa és az anya 50-50 százalékban jogosultak családi pótlékra három gyermekük után, érvényesítheti-e az anya a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét?
|A három gyermeket nevelő anyák kedvezményét a NAV ügyfélszolgálatán kell igényelni?
|Érvényesítheti-e a kedvezményt az az édesanya, akinek már régen felnőttek a gyermekei és 1999 előtt volt jogosult a családi pótlékra?
|Ha az édesanya gyermeke már felnőtt, házasságot kötött, akkor az adóelőleg-nyilatkozaton a gyermekek adatainál a gyermek születéskori vagy házassági nevét kell feltüntetni?
|Ha az anya már nem jogosult a felnőtt gyermekei után családi pótlékra, igénybe veheti a kedvezményt?
|Az ONYA-felületen az azonosítás nélküli belépésnél miért nem található meg az adóelőleg-nyilatkozat?
|Ha az édesanya a gyermekei után külföldön kapott családi pótlékot, ezt követően Magyarországra költözött a gyermekekkel és Magyarországon kevesebb, mint 12 évig volt jogosult a családi pótlékra, jogosult-e a három gyermeket nevelő anyák kedvezményre?
|Ha az anya nem tudja a felnőtt vagy elhunyt gyermek adóazonosító jelét, akkor milyen adatot kell megadnia az adóelőleg-nyilatkozaton, honnan tudhatja meg az adóazonosító jelet?
|Hogyan tudja igazolni a magánszemély, hogy a gyermeke után 12 évig jogosult volt családi pótlékra, és így jogosult a kedvezményre?
|Az adóelőleg-nyilatkozat megtételekor igazolni kell a munkáltató felé a kedvezményre jogosultságot?
|A kedvezmény szempontjából számít-e az anya életkora?
|Egyéni vállalkozó jogosult erre a kedvezményre? Nyugdíjasként is érvényesíthető ez a kedvezmény?
|Ha az édesanya érvényesíti a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét, akkor ezzel egyidejűleg érvényesítheti a családi kedvezményt is, vagy azt az apa veheti igénybe?
|Ha az apának folyósítják a három gyermek után a családi pótlékot és ő érvényesíti a családi kedvezményt, akkor az anya jogosult a három gyermeket nevelő anyák kedvezményére?
|Jogosult-e a három gyermeket nevelő anyák kedvezményére az az édesanya, akinek a munkaviszonya megszűnt szeptemberben? Hogyan tudja igénybe venni a kedvezményt az az anya, akinek a munkaviszonya október végén szűnik meg?
