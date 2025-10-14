Új tájékoztatóval segít a NAV érvényesíteni az anyák szja-kedvezményét - ez áll benne!

A NAV új tájékoztatóval segíti az október 1-jétől érvényes szja-kedvezmény igénybevételét. Az adóhatóság honlapján elérhető kisokos azokra a gyakran ismételt kérdésekre ad világos, gyakorlatias választ, amik az elmúlt időszakban az ügyfélszolgálatukra érkeztek a háromgyermekes anyák adókedvezményére vonatkozóan.

Új tájékoztató oldal segít igénybe venni a háromgyermekes anyák szja-kedvezményét / Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Mi található a NAV új tájékoztatójában?

A legalább három gyermeket nevelt vagy nevelő anyák, akik vér szerinti vagy örökbefogadott szülők október egytől egy új adókedvezményre jogosultak. Ez az úgynevezett háromgyermekes anyák adókedvezménye, amit október elseje óta már legalább 40.000-en igénybe is vettek. Sokakban azonban felmerült mind az érvényesítéssel, mind a jogosultsággal kapcsolatban jó néhány kérdés. Ezekre ad választ a NAV új tájékoztatója, ami itt érhető el.

Amit az szja-mentesség igényléséről tudni érdemes 250.000 háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyi jövedelemadó mentességre-hangzott el a legutóbbi kormányinfón. A mentességet azonban igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül,

önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével. Ennek menetéről itt lehet bővebb tájékoztatást olvasni.

Milyen kérdésekre kaphatunk választ az új szja-kedvezményt illetően?

A tájékoztató oldalnak két része van: az egyik fülön a háromgyermekes anyák adókedvezményének igénybevételéhez szükséges adóelőleg-nyilatkozatokkal kapcsolatos kérdésekre, a másikon a kedvezmény érvényesítésével kapcsolatosan kaphatunk válaszokat.