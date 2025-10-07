Több kalkulátor is segíthet kiszámolni, pontosan mennyi adókedvezményre vagyunk jogosultak! Mutatjuk, hol érhetők el ezek!

Folyamatosan nő a családok által igénybe vehető kedvezmények sora. Legutóbb például bevezették a háromgyermekes anyák adókedvezményét. Aki kíváncsi, hogy neki milyen kedvezmények járnak és, hogy ezek mennyi plusz pénzt jelentenek, megtudhatja!
Legutóbb október elsején vezettek be egy, a háromgyermekes anyák számára igénybe vehető új adókedvezményt, amit már több, mint 27.000-en igényeltek is. Emellett jövő év elejétől elkezdődik a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének bevezetése is és hamarosan ismét emelik a családi adókedvezményeket is, amit azok az édesanyák is igénybe vehetnek majd, akik szja-mentessé válnak. Ezeken kívül pedig ott van a 25 év alattiak, a 30 év alatti anyák és a négygyermekes anyák adókedvezménye is, nem is beszélve az első házasok kedvezményéről vagy a személyi kedvezményekről. Van tehát miből válogatni. Aki szeretne ezekről többet megtudni, annak mutatjuk, melyik oldalt érdemes felkeresni!
A csaladiadocsokkentes.hu oldalon minden fontos információ egy helyen megtalálható a családi adókedvezményekről, sőt, kalkulátorok is segítik a családokat a kedvezmények kiszámításában. Emellett a NAV felületén is találhatók kalkulátorok és a csalad.hu-n is elérhető rengeteg hasznos információ a családok számára igénybe vehető kedvezményekről.
Van egy külön kalkulátor a családi adókedvezmény összegének kiszámításához, ezentúl egy a háromgyermekes anyák szja-mentessége okán járó összegek kiszámításához és van egy a negyven év alatti két gyermekes anyák szja-mentességével járó plusz pénzek kiszámításához valamint egy a 30 év alatti anyák szja-mentessége okán járó összegek kiszámításához, és egy a CSED, GYED és ÖFD változásokkal kapcsolatban (ezeket a juttatásokat is szja-mentesen kapják a családok).
Családi adókedvezmény kalkuláció
Háromgyermekes anyák szja-mentessége
40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége
30 év alatti anyák szja-mentessége
Szja-mentes CSED, GYED és ÖFD
Júliustól 49.500 Ft-tal, januártól 68.500 Ft-tal marad több a családodnál havonta 2025. július 1-jéhez képest.
2025. október 1. előtt nettó: 332.500 Ft, október 1. után nettó 407.500 Ft, vagyis 75.000 Ft-tal több marad a családnál.
2026. január 1. előtt nettó: 332.500 Ft, január 1. után nettó 407.500 Ft, vagyis 75.000 Ft-tal több marad a családnál.
2026. január 1. előtt nettó: 332.500 Ft, január 1. után nettó 407.500 Ft, vagyis 75.000 Ft-tal több marad a családnál.
A CSED szja-mentességének köszönhetően, egy gyermek után átlagosan nettó 78.345 Ft-tal marad több a családoknál havonta. A GYED és az ÖFD szja-mentességének köszönhetően, egy gyermek után átlagosan nettó 43.544 Ft-tal marad több a családoknál havonta.
A számításokhoz bruttó 500.000 forintos jövedelmet és három gyermeket vettünk alapul.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.