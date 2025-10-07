Több kalkulátor is segíthet kiszámolni, pontosan mennyi adókedvezményre vagyunk jogosultak! Mutatjuk, hol érhetők el ezek!

Folyamatosan nő a családok által igénybe vehető kedvezmények sora. Legutóbb például bevezették a háromgyermekes anyák adókedvezményét. Aki kíváncsi, hogy neki milyen kedvezmények járnak és, hogy ezek mennyi plusz pénzt jelentenek, megtudhatja!

Több kalkulátor is segíthet kiszámolni a családoknak, mennyivel több pénzt jelentenek a különböző adókedvezmények. Fotó: fizkes

Folyamatosan bővülnek a családi kedvezmények

Legutóbb október elsején vezettek be egy, a háromgyermekes anyák számára igénybe vehető új adókedvezményt, amit már több, mint 27.000-en igényeltek is. Emellett jövő év elejétől elkezdődik a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének bevezetése is és hamarosan ismét emelik a családi adókedvezményeket is, amit azok az édesanyák is igénybe vehetnek majd, akik szja-mentessé válnak. Ezeken kívül pedig ott van a 25 év alattiak, a 30 év alatti anyák és a négygyermekes anyák adókedvezménye is, nem is beszélve az első házasok kedvezményéről vagy a személyi kedvezményekről. Van tehát miből válogatni. Aki szeretne ezekről többet megtudni, annak mutatjuk, melyik oldalt érdemes felkeresni!

Itt minden fontos információ megtalálható a családi adókedvezményekről

A csaladiadocsokkentes.hu oldalon minden fontos információ egy helyen megtalálható a családi adókedvezményekről, sőt, kalkulátorok is segítik a családokat a kedvezmények kiszámításában. Emellett a NAV felületén is találhatók kalkulátorok és a csalad.hu-n is elérhető rengeteg hasznos információ a családok számára igénybe vehető kedvezményekről.

Milyen kalkulátorok érhetők el a családiadócsökkentés.hu-n?

Van egy külön kalkulátor a családi adókedvezmény összegének kiszámításához, ezentúl egy a háromgyermekes anyák szja-mentessége okán járó összegek kiszámításához és van egy a negyven év alatti két gyermekes anyák szja-mentességével járó plusz pénzek kiszámításához valamint egy a 30 év alatti anyák szja-mentessége okán járó összegek kiszámításához, és egy a CSED, GYED és ÖFD változásokkal kapcsolatban (ezeket a juttatásokat is szja-mentesen kapják a családok).

Végeztünk néhány próbaszámítást a családiadócsökkentés.hu kalkulátoraival

