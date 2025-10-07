Figyelem! Durva csalást jelentett be a Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. nevével visszaélő, mesterséges intelligencia használatával készült, megtévesztő tartalmú videó biztatja játékra a nézőket a közösségi oldalakon - hívta fel a figyelmet a társaság az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.
Ismertették: az összeállítás televíziós tudósításnak álcázva azt a benyomást kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt. egy alkalmazás letöltését ajánlja.
A Szerencse Klub néven hirdető cég ezzel azt a hamis látszatot kelti, hogy a nemzeti lottótársasághoz kötődik
- írták, jelezve: az utóbbi időben egyre több szerencsejáték-hirdetés kering a közösségi oldalakon a Szerencsejáték Zrt. cégnevét, logóját vagy akár korábbi videóit felhasználva.
A társaság elhatárolódik az ilyen tartalmaktól, a játékosoktól körültekintést kér, a visszaélések megszüntetése érdekében pedig minden jogi lehetőséget kihasznál.
Hangsúlyozták: a Szerencsejáték Zrt.-hez csak a szerencsejatek.hu, a tippmix.hu, a tippmixpro.hu oldal, valamint a Tippmixpro, az Okoslotto és a Tippmix Radar alkalmazás tartozik, másutt nem szerveznek szerencsejátékokat.
