Megjöttek az Ötöslottó friss nyerőszámai: ma este valaki 1,522 milliárd forinttal gazdagabb lett

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
7 (hét)
8 (nyolc)
39 (harminckilenc)
41 (negyvenegy)
49 (negyvenkilenc)
5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1 521 411 340 forint.
4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 374 850 forint;
3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26 990 forint;
2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.
Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 41 779 740 forint.
