Megjöttek az Ötöslottó friss nyerőszámai: ma este valaki 1,522 milliárd forinttal gazdagabb lett

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 20:16
Mutatjuk a vagyont érő számokat!
N.T.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

7 (hét)

8 (nyolc)

39 (harminckilenc)

41 (negyvenegy)

49 (negyvenkilenc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1 521 411 340 forint.

4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 374 850 forint;

3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26 990 forint;

2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.

Joker: 496826

Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 41 779 740 forint.

 

