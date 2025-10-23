Most adták ki a riasztást: pokoli, ami perceken belül lecsap az országra

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt a HungaroMet.
Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is.
Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.