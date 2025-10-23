Most adták ki a riasztást: pokoli, ami perceken belül lecsap az országra

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt a HungaroMet.

Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is.

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni.

