Most adták ki a riasztást: pokoli, ami perceken belül lecsap az országra

Riasztás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 20:55
szélidőjárás
Brutális erővel csap a szél az országra.
N.T.
A szerző cikkei

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt a HungaroMet. 

Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is. 

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni. 
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
