Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Stranger Things rajongók, figyelem! A Spar legújabb dobását imádni fogjátok

Spar
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 14:25 / FRISSÍTÉS: 2025. október 09. 14:25
Stranger Thingssüteményfinálé
Csütörtöktől kizárólag a Sparban lehet hozzájutni. Ráadásul elképesztően kedvező áron!
Bors
A szerző cikkei

Hamarosan érkezik a sikersorozat, a Stranger Things ötödik, egyben utolsó évada. A Spar ezért most egy kis ízelítővel készül a Hawkins-i hangulatból azoknak, akik alig már nem győzik kivárni a novemberben kezdődő finálét: egy olyan süteménnyel ráadásul, ami garantáltan megmozgatja a fantáziát és az ízlelőbimbókat is - hívta fel rá a figyelmet a Mindmegette.

Különleges süteménnyel várja a rajongókat a Spar / Fotó: SPAR 

Imádni fogják a Spar legújabb dobását a Stranger Things rajongói

A rajongók legnagyobb örömére október 9-től, csütörtöktől egy igazán különleges finomság érkezik a SPAR üzleteibe: a Stranger Things Demogorgon sütemény! A limitált kiadású édesség Magyarországon kizárólag a Sparban kapható, 999 forintos áron. A süteményt a sci-fi szerelmesei imádni fogják, mivel a külseje a sorozat sötét és rejtélyes hangulatát idézi: csokoládés bevonatát vérvörös díszítések, „vérnyomok” teszik hátborzongatóan egyedivé, belül pedig klasszikus piskóta és gyümölcslekvár bújik meg. A látvány és az ízvilág tökéletesen hozza a Stranger Things univerzumát: egyszerre édes, sötét és nosztalgikus. Érdemes belőle elraktározni a befejező évad kezdetére is!

Nem ez az egyetlen különlegesség, amely a Spar üzleteiben várja a vásárlókat: a részletekért kattints a Mindmegettére!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu