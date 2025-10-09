Stranger Things rajongók, figyelem! A Spar legújabb dobását imádni fogjátok

Hamarosan érkezik a sikersorozat, a Stranger Things ötödik, egyben utolsó évada. A Spar ezért most egy kis ízelítővel készül a Hawkins-i hangulatból azoknak, akik alig már nem győzik kivárni a novemberben kezdődő finálét: egy olyan süteménnyel ráadásul, ami garantáltan megmozgatja a fantáziát és az ízlelőbimbókat is - hívta fel rá a figyelmet a Mindmegette.
A rajongók legnagyobb örömére október 9-től, csütörtöktől egy igazán különleges finomság érkezik a SPAR üzleteibe: a Stranger Things Demogorgon sütemény! A limitált kiadású édesség Magyarországon kizárólag a Sparban kapható, 999 forintos áron. A süteményt a sci-fi szerelmesei imádni fogják, mivel a külseje a sorozat sötét és rejtélyes hangulatát idézi: csokoládés bevonatát vérvörös díszítések, „vérnyomok” teszik hátborzongatóan egyedivé, belül pedig klasszikus piskóta és gyümölcslekvár bújik meg. A látvány és az ízvilág tökéletesen hozza a Stranger Things univerzumát: egyszerre édes, sötét és nosztalgikus. Érdemes belőle elraktározni a befejező évad kezdetére is!
