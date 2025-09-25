Millie Bobby Brownnak magyar edzője lesz: A Netflix megfilmesíti a ’96-os atlantai csodát

Az olimpiai játékok történetében számtalan szívszorító, könnyfacsaró és önfeledt pillanatnak lehettünk szemtanúi. A „Csodálatos Hetes” 1996-os története is ezek közé az érzelemdús sztorik közé tartozik. A női csapattorna döntőjében az amerikai válogatott egyik tagja, a mindössze 18 esztendős Kerri Strug az első ugrásánál súlyos sérülést szenvedett, és ekkor minden remény elveszettnek látszott. Ám a csapat erdélyi származású magyar edzője, Károlyi Béla nem hitt a lehetetlenben, Strug pedig kificamodott bokával, összeszorított fogakkal is megugrotta a tökéletest, hazája válogatottjának pedig megszerezte az aranyat. A kép, melyen Károlyi ölébe kapja a sérülten is brillírozó Kerri Strugot pedig bejárta a világsajtót és örökre beégett mindenki emlékezetébe. Ez a sikersztori közel három évtizede kiált megfilmesítésért, amire végül most kerülhet sor, a Netflix égisze alatt, Millie Bobby Brown főszereplésével.

Az 1996-os atlantai olimpia hőséről, Kerri Strugról szólhat a Millie Bobby Brown-filmek következő darabja (Fotó: AFP / AFP)

Millie Bobby Brown olimpikonnak áll

A mozival kapcsolatban egyelőre nem sokat tudni. A forgatókönyvet arra a Ronnie Sandahlra bízták, aki már jártas az életrajzi sportfilmek világában, hiszen hozzá kötődik a Borg/McEnroe szkriptje is. A rendezői székben pedig A Keresztapa-filmek direktorának, Francis Ford Coppolának az unokája, Gia Coppola foglal majd helyet, aki tavaly már megcsillogtathatta tudását a Pamela Anderson grandiózus visszatérését elhozó The Last Showgirl megrendezésével.

A szereposztást tekintve eddig egyedül a Netflix megmérgezett üdvöskéjének, Millie Bobby Brownnak a neve merült fel, a másik esetleges központi szereplő, azaz Károlyi edző megformálását nem tudni, kire bízzák majd, de ki tudja, a streamingszolgáltató akár Kelet-Közép-Európát is körbepásztázhatja, hogy hiteles színészt találjon a szerepre.

A legnézettebb Netflix-sorozatok között élen járó Stranger Things 5. évada után életrajzi moziban láthatjuk Millie Bobby Brownt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Hamarosan ismét képernyőn a Netflix kedvenc színésznője

Idén a véget ér egy közel 10 éve tartó utazás. A Stranger Things három esztendőt követően jelentkezik legújabb, befejező szezonjával. A Stranger Things 5. évada, élén Millie Bobby Brownnal, Finn Wolfharddal, Noah Schnapp-pel, Gaten Materazzóval és a Pókemberben is hamarosan feltűnő Sadie Sinkkel, nemsokára felkerül a Netflix kínálatába. Azonban a fanok nem élvezhetik egyben a finálét, melyet az alkotók három részletben fognak a közönség elé tárni: Az első részlet november 26-án, a második december 25-én, míg a sorozat történetének legutolsó epizódja pedig december 31-étől lesz látható.