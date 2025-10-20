Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Tragédia: lesodródott a kifutópályáról a repülőgép, halálos áldozatok is vannak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 06:20
A szerencsétlenségben két ember vesztette életét. A repülőgép leszállni készült, amikor megtörtént a baj.
Bors
A szerző cikkei

Legalább két ember meghalt, miután egy teherszállító repülőgép leszállás közben lesodródott a kifutópályáról és a tengerbe zuhant a Hongkongi nemzetközi repülőtéren. A Dubajból érkező járat helyi idő szerint hajnali 3:50 körül kísérelt meg leszállni, amikor a katasztrófa bekövetkezett. A hongkongi repülőtéri hatóság jelentése szerint a gép a kényszerleszállás során tért le a kifutópályáról. 

Lesodródott a kifutópályáról és a tengerbe zuhant a repülőgép / Fotó: Pexels (illusztráció)

Tragikus repülőgép-szerencsétlenség, két ember vesztette életét 

A hatóságok közlése szerint a gép átcsapott a kerítésen, és egy, a kifutópályán kívül közlekedő járőrautónak ütközött, melynek során két alkalmazott életét vesztette. A repülőgép fedélzetén tartózkodó, négy fős személyzetet azonnal kimentették, az állapotukról és sérüléseikről egyelőre nincsenek információk. A legfrissebb hírek szerint összesen 213 tűzoltó és elsősegélynyújtó vonult a helyszínre 45 jármű és hajó mellett. A tűzoltók a bejelentést követően két percen belül, helyi idő szerint 03:55-kor érkeztek a helyszínre.

A repülőgép, egy Boeing 747-481 (BDSF), eredetileg utasszállító repülőgép volt, amelyet később teherszállítóvá alakítottak át. Az évek során különböző légitársaságok használták, köztük a japán All Nippon Airways (ANA) és a Saudi Arabian Airlines, amely ma Saudia néven ismert - írja a Mirror.

 

 

