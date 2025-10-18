Rémálom a levegőben: repülőgép száguldott a tenger felé másodpercekkel felszállás után

Egy fapados repülőgép száguldott a tenger felé, 480 km/órás sebességgel alig néhány másodperccel azután, hogy elhagyta a kifutópályát Szicíliában.

Repülőgép száguldott a tenger felé nem sokkal felszállás után

Fotó: Tomasz Kubis / Shutterstock

Az Air Arabia légitársaság Airbus A320-as típusú gépe szeptember 20-án 21:57-kor szállt fel a cataniai repülőtérről, és a jordániai Queen Alia nemzetközi repülőtér felé tartott.

Repülőgép száguldott, riasztott a rendszer

Röviddel a felszállás után azonban a repülőgép földközelségi figyelmeztető rendszere riasztást adott ki, jelezve, hogy a gép veszélyesen közel került a tenger felszínéhez.

Az olasz légiközlekedési baleseteket vizsgáló hatóság (ANSV) szerint a rendszer felszállási riasztást adott ki, amikor a gép kis magasságban a tenger felé közeledett. Bár súlyos baleset nem történt, a hatóság súlyos incidensként jegyezte fel az esetet.

A Flightradar24 szerint a földközelségi figyelmeztető rendszer az egyik legfontosabb biztonsági berendezés a modern repülőgépeken. Feladata, hogy megelőzze az irányított repülésből eredő földnek ütközést.

Az ANSV tájékoztatása szerint a repülés ezt követően incidens nélkül folytatódott, és a gép sikeresen landolt Ammanban, szeptember 21-én, helyi idő szerint hajnali 2:52-kor.

A repülőgépen nem tartózkodtak utasok, de két pilóta és négy légiutas-kísérő volt a fedélzeten. Az időjárási körülményekről az incidens idején egyelőre nem áll rendelkezésre hivatalos információ - írja a Mirror.