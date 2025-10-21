Most jött: Eltérítés gyanúja miatt hajtott végre kényszerleszállást egy repülő

Egy Los Angelesbe tartó American Airlines-járat kényszerleszállást hajtott végre, miután egy félreértés miatt a pilóták azt hitték, hogy a repülőgépüket próbálja valaki eltéríteni.

Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Rendőrök lepték el a fedélzetet a kényszerleszállást követően

A 6569-es, SkyWest üzemeltette járat hétfőn, helyi idő szerint 18:41-kor szállt fel az omahai Eppley repülőtérről. Azonban mindössze négy perccel a felszállás után a repülőgép élesen nyugat felé fordult, és visszatért a repülőtérre.

A váratlan visszafordulásra azért került sor, mert a pilóták nem tudtak megfelelően kommunikálni a személyzettel a kabinban. Ezt követően, amikor a légiutas-kísérők kopogni kezdtek a pilótafülke ajtaján, úgy vélték, lehetséges, hogy eltérítési kísérlet van folyamatban. Ezért elővigyázatosságból úgy döntöttek, hogy visszamennek az Eppley repülőtérre. Végül a gép mindössze 18 perc repülés után landolt.

Egy utas által készített videón látható, amint rendőrautók villogó fényekkel érkeznek a kifutóra a kényszerleszállás után. A tisztek röviddel ezután felszálltak a gépre, majd tisztázódott a helyzet, és a kapitány elnézést kért az utasoktól.

Nem voltunk biztosak abban, hogy minden rendben a géppel, ezért tértünk vissza. Egy kis időbe fog telni, amíg kiderítjük, mi is történt pontosan.

- mondta.

A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) közleménye szerint a belső kommunikációs rendszer hibája okozta a félreértést, amely a járat visszatéréséhez vezetett.

Az utasoknak több mint három órát kellett várniuk, amíg a technikusok ellenőrizték és engedélyezték az újabb felszállást. Az adatok szerint a gép 23:18-kor szállt fel újra, és helyi idő szerint 0:17-kor landolt Los Angelesben - írta a Daily Mail.