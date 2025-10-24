Lángra lobbant egy repülőgép, miután földbe csapódott: két ember vesztette életét

Közvetlenül felszállás után csapódott a földbe és lobbant lángra egy repülőgép. A jelentések szerint a fedélzeten két utas életét vesztette.

Megdöbbentő felvétel készült a repülőgép-balesetről. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

2 áldozatot követelt a repülőgép-baleset

Sokkoló felvétel rögzítette azt a pillanatot Venezuelában, amikor egy repülőgép alig emelkedett el a földről, de hirtelen megdőlt és lezuhant. A Cheyenne típusú repülőgép végül az egyik szárnyára zuhant, majd felrobbant. A felszállást figyelő döbbent szemtanúk a videón hallhatóan sikoltoztak, amikor a gépen már a levegőben jelentkeztek a baj jelei.

A gép a táchirai Paramillo repülőtérről indult, majd nemsokkal később földbe csapódott. A baleset következtében két ember életét vesztette, és további kettő megsérült.

A helyi lap, az El Nacional szerint az áldozatokat nem hivatalosan Toni Bortone és Juan Maldonado néven azonosították. A jelentések szerint a pilóta akkor veszítette el az irányítást a gép felett, amikor az egyik gumiabroncs felrobbant.

A tűzoltók, a Táchira Polgári Védelem és a Bolivári Nemzeti Rendőrség október 22-én helyi idő szerint délben érkezett a roncsokhoz. A baleset körülményeit továbbra is vizsgálják, de a helyi jelentések szerint a repülőgép kormányzati logisztikai tevékenységekhez kapcsolódott - írta a Daily Mail.