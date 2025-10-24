BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lángra lobbant egy repülőgép, miután földbe csapódott: két ember vesztette életét

repülőgép-baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 08:45
halálos áldozatvizsgálat
Váratlanul a földbe csapódott egy repülő felszállás után csupán pillanatokkal. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Közvetlenül felszállás után csapódott a földbe és lobbant lángra egy repülőgép. A jelentések szerint a fedélzeten két utas életét vesztette.

Megdöbbentő felvétel készült a repülőgép-balesetről.
Megdöbbentő felvétel készült a repülőgép-balesetről. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

2 áldozatot követelt a repülőgép-baleset

Sokkoló felvétel rögzítette azt a pillanatot Venezuelában, amikor egy repülőgép alig emelkedett el a földről, de hirtelen megdőlt és lezuhant. A Cheyenne típusú repülőgép végül az egyik szárnyára zuhant, majd felrobbant. A felszállást figyelő döbbent szemtanúk a videón hallhatóan sikoltoztak, amikor a gépen már a levegőben jelentkeztek a baj jelei.

A gép a táchirai Paramillo repülőtérről indult, majd nemsokkal később földbe csapódott. A baleset következtében két ember életét vesztette, és további kettő megsérült.

A helyi lap, az El Nacional szerint az áldozatokat nem hivatalosan Toni Bortone és Juan Maldonado néven azonosították. A jelentések szerint a pilóta akkor veszítette el az irányítást a gép felett, amikor az egyik gumiabroncs felrobbant.

A tűzoltók, a Táchira Polgári Védelem és a Bolivári Nemzeti Rendőrség október 22-én helyi idő szerint délben érkezett a roncsokhoz. A baleset körülményeit továbbra is vizsgálják, de a helyi jelentések szerint a repülőgép kormányzati logisztikai tevékenységekhez kapcsolódott - írta a Daily Mail.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu