Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rémálommá vált a repülőút, azonnali kényszerleszállást hajtottak végre

Ryanair
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 16:07
vészjelzésKényszerleszállásrepülőgép
Egy rutinrepülésből rémálom lett, miután a Pisa és Glasgow között közlekedő Ryanair-járat több sikertelen leszállási kísérlet után vészhelyzetet jelentett. Amikor végül földet ért Manchesterben, már csak percekre volt attól, hogy az üzemanyag teljesen kifogyjon.

Egy Ryanair-járatnak drámai kényszerleszállást kellett végrehajtania, miután mindössze hat percre volt attól, hogy kifogyjon az üzemanyagból és lezuhanjon. A légitársaság által üzemeltetett Malta Air-járat ügyében vizsgálat indult.

Kevés üzemanyag miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania a Ryanair-járatának
Kevés üzemanyag miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania a Ryanair-járatának. (Képünk illusztráció)  Fotó: ryanair.com

Már indulás előtt kitört a káosz a Ryanair-járat fedélzetén

A repülőgép Olaszországból, Pisából tartott a skóciai Glasgow Prestwick repülőterére október 3-án, amikor a személyzet "fuel mayday" vészjelzést adott le. A pilóták ezután 7700-as squawk kódot adtak ki, ami a nemzetközi vészjelzés egy általános vészhelyzetre.

A gép többször is megpróbált landolni mind Prestwickben, mind Edinburghban, de mindkét kísérlet sikertelen volt. Végül, közel két órával később, a repülő biztonságosan landolt Manchesterben. Leszálláskor a gépben mindössze 220 kilogramm üzemanyag maradt, ez alig 5-6 percnyi repülésre lett volna elegendő.

Az egyik utas, Alexander Marchi, elárulta, hogy a káosz már indulás előtt elkezdődött Pisában, ahol tüntetők rohanták meg a kifutópályát a sztrájk közepette.

Késve indultunk Pisából az általános sztrájk miatt, és mert tüntetők elfoglalták a repülőtér kifutóját, ezért aggódtunk, hogy nem érünk Prestwickbe, mielőtt lecsap a vihar. Minden rendben volt, amíg meg nem kezdtük a süllyedést. A repülő többször körözött, majd megpróbált leszállni, de szinte azonnal ismét felemelkedett.

- mesélte az egyik utas.

Több mint 40 ezer ember követte a repülő útját online, miközben az sikertelenül próbált többször is leszállni. A járat végül Manchesterben landolt, az utasok pedig tíz órás késéssel érkeztek meg South Ayrshirebe, ahonnan buszokkal szállították el őket a céljukhoz - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu