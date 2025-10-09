Rémálommá vált a repülőút, azonnali kényszerleszállást hajtottak végre

Egy Ryanair-járatnak drámai kényszerleszállást kellett végrehajtania, miután mindössze hat percre volt attól, hogy kifogyjon az üzemanyagból és lezuhanjon. A légitársaság által üzemeltetett Malta Air-járat ügyében vizsgálat indult.

Kevés üzemanyag miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania a Ryanair-járatának. (Képünk illusztráció) Fotó: ryanair.com

Már indulás előtt kitört a káosz a Ryanair-járat fedélzetén

A repülőgép Olaszországból, Pisából tartott a skóciai Glasgow Prestwick repülőterére október 3-án, amikor a személyzet "fuel mayday" vészjelzést adott le. A pilóták ezután 7700-as squawk kódot adtak ki, ami a nemzetközi vészjelzés egy általános vészhelyzetre.

A gép többször is megpróbált landolni mind Prestwickben, mind Edinburghban, de mindkét kísérlet sikertelen volt. Végül, közel két órával később, a repülő biztonságosan landolt Manchesterben. Leszálláskor a gépben mindössze 220 kilogramm üzemanyag maradt, ez alig 5-6 percnyi repülésre lett volna elegendő.

Az egyik utas, Alexander Marchi, elárulta, hogy a káosz már indulás előtt elkezdődött Pisában, ahol tüntetők rohanták meg a kifutópályát a sztrájk közepette.

Késve indultunk Pisából az általános sztrájk miatt, és mert tüntetők elfoglalták a repülőtér kifutóját, ezért aggódtunk, hogy nem érünk Prestwickbe, mielőtt lecsap a vihar. Minden rendben volt, amíg meg nem kezdtük a süllyedést. A repülő többször körözött, majd megpróbált leszállni, de szinte azonnal ismét felemelkedett.

- mesélte az egyik utas.

Több mint 40 ezer ember követte a repülő útját online, miközben az sikertelenül próbált többször is leszállni. A járat végül Manchesterben landolt, az utasok pedig tíz órás késéssel érkeztek meg South Ayrshirebe, ahonnan buszokkal szállították el őket a céljukhoz - írta a Mirror.