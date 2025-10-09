Mi történt?! Azonnal riasztották a vadászgépeket egy Magyarországról induló repülő miatt

Az osztrák légiforgalmi irányítás nem tudott kapcsolatba lépni egy Magyarországról Dublinba tartó Boeing 737-essel Ausztria légterében, ezért szerdán dél előtt pár perccel riasztották a vadászgépeket.
Két Eurofighter vadászgépet küldtek, de szerencsére pár perccel később helyreállt a rádiókapcsolat. A legmeglepőbb, hogy nem sokkal később megismétlődött a helyzet: 14:44-kor ismét fel kellett szállniuk, mivel a légiirányítók nem tudtak kapcsolatba kerülni egy Antalyából Amszterdamba tartó Boeing 737-essel, de végül ez a helyzet is megoldódott.
A Kronen Zeitungot idézve a Mandiner azt írja, az ehhez hasonló bevetéseknél egyik Eurofighter a repülőgép mellett repül, míg a másik hátulról biztosít fedezéket. Ha a repülőgép továbbra sem reagál, kényszeríthetik leszállásra, de erre még sosem volt szükség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.