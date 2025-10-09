Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mi történt?! Azonnal riasztották a vadászgépeket egy Magyarországról induló repülő miatt

vadászgépek
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 07:35
Boeing 737-esMagyarországrepülő
A gép Magyarországról Dublinba tartott, de Ausztriában már gondok akadtak. Két Eurofighter vadászgépet riasztottak.
Bors
A szerző cikkei

Az osztrák légiforgalmi irányítás nem tudott kapcsolatba lépni egy Magyarországról Dublinba tartó Boeing 737-essel Ausztria légterében, ezért szerdán dél előtt pár perccel riasztották a vadászgépeket.

Két repülőhöz is vadászgépeket kellett riasztani
Riasztották a vadászgépeket két repülőhöz, de egyik esetben sem akadt további probléma
Illusztráció: Tomasz Kubis /  Shutterstock 

Két Eurofighter vadászgépet küldtek, de szerencsére pár perccel később helyreállt a rádiókapcsolat. A legmeglepőbb, hogy nem sokkal később megismétlődött a helyzet: 14:44-kor ismét fel kellett szállniuk, mivel a légiirányítók nem tudtak kapcsolatba kerülni egy Antalyából Amszterdamba tartó Boeing 737-essel, de végül ez a helyzet is megoldódott.

Ezt csinálják ilyen helyzetben a vadászgépek

A Kronen Zeitungot idézve a Mandiner azt írja,  az ehhez hasonló bevetéseknél egyik Eurofighter a repülőgép mellett repül, míg a másik hátulról biztosít fedezéket. Ha a repülőgép továbbra sem reagál, kényszeríthetik leszállásra, de erre még sosem volt szükség.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu