Mi történt?! Azonnal riasztották a vadászgépeket egy Magyarországról induló repülő miatt

Az osztrák légiforgalmi irányítás nem tudott kapcsolatba lépni egy Magyarországról Dublinba tartó Boeing 737-essel Ausztria légterében, ezért szerdán dél előtt pár perccel riasztották a vadászgépeket.

Riasztották a vadászgépeket két repülőhöz, de egyik esetben sem akadt további probléma

Illusztráció: Tomasz Kubis / Shutterstock

Két Eurofighter vadászgépet küldtek, de szerencsére pár perccel később helyreállt a rádiókapcsolat. A legmeglepőbb, hogy nem sokkal később megismétlődött a helyzet: 14:44-kor ismét fel kellett szállniuk, mivel a légiirányítók nem tudtak kapcsolatba kerülni egy Antalyából Amszterdamba tartó Boeing 737-essel, de végül ez a helyzet is megoldódott.

Ezt csinálják ilyen helyzetben a vadászgépek

A Kronen Zeitungot idézve a Mandiner azt írja, az ehhez hasonló bevetéseknél egyik Eurofighter a repülőgép mellett repül, míg a másik hátulról biztosít fedezéket. Ha a repülőgép továbbra sem reagál, kényszeríthetik leszállásra, de erre még sosem volt szükség.