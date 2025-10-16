Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A Twilight Express Mizukaze luxusonat Japán legszebb tájain suhan keresztül.

A világ legfényűzőbb és legdrágább luxusvonata - Ötcsillagos álomutazás Japánban, a sziklás partoktól a lélegzetelállító szentélyekig

Japán
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 10:15
utazásluxusvonatkényelem
Japánban új szintre emelték az utazás művészetét: a vonatozás itt már nem közlekedés, hanem életérzés. A Twilight Express Mizukaze luxusvonattal a gasztronómia, a design és a japán elegancia tökéletes harmóniája gördül végig a sínpárokon.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Ha a vasúti utazásról eddig csak a reggeli ingázás jutott eszünkbe, ideje újragondolni. A Twilight Express Mizukaze nem egyszerűen egy vonat – ez Japán legexkluzívabb, Michelin-csillagos séfekkel és saját zenekarral kísért luxusvonata, egy különleges, lenyűgöző mozgó szálloda.

luxusvonat panorámakocsikkal Japánbn
A Twilight Express Mizukaze luxusvonat panorámakocsikkal is rendelkezik, ahonnan gyönyörködni lehet Japán egzotikus vidéki tájaiban
Fotó: youtube

Egy mozgó palota a sínpárokon: luxusvonat felsőfokon

A Mizukaze 2017-ben gördült ki először a pályára a JR West zászlaja alatt, azóta Japán legszebb tájain halad végig néhány nap alatt: Kiotótól egészen Shimonosekiig, a Sanyo és Sanin vasútvonalak festői útvonalain. Az utazás nem tömegeknek szól –  a vonat mindössze 34 vendéget fogad, akik a hat hálókocsi egyikében kapnak helyet.

a japán luxusvonat belső tere
A Twilight Express Mizukaze luxusvonat olyan, akár egy fényűző, ötcsillagos, mozgó szálloda
Fotó: youtube

A kabinok fokozatosan egyre fényűzőbbek: az egyszerűbb egyágyas fülkéktől a pazar, egész kocsit elfoglaló lakosztályig, amelyhez külön hálószoba, nappali, márvány fürdőszoba és privát terasz is tartozik. A hárommilliárd jen (vagyis körülbelül 7 milliárd forint) értékű szerelvény a vasúti közlekedés Rolls-Royce-a – a célja nem kevesebb, mint egy ötcsillagos hotel kényelmét biztosítani az egymás után elsuhanó tájak között.

Michelin-csillagos konyha és japán ízek

Emellett már a gasztronómiai élmény önmagában is megérné az utat. A nyílt látványkonyhában Michelin-csillagos séfek készítik a menüt, amely a japán vidék legjobb alapanyagaiból születik. A Mizukaze étlapját Oszaka egyik háromcsillagos éttermének mesterszakácsa állította össze, három tematikában – föld, tenger és hegy – gondolkodva.

luxusvonat Michelin-csillagos séfek által készített ételekkel várja az utasokat
A japán vidék legmagasabb minőségű alapanyagaiból, Michelin-csillagos séfek készítik a menüt
Fotó: youtube

Az egyik utas, a videóival milliókat elérő Trek Trendy így mesélt az élményről: „Nem hittem volna, hogy valaha is megkóstolok egy gömbhalat. Ez tényleg különleges volt.” – mondta. A mozdony, illetve az egész vonat külső megjelenését illetően legalább ennyire lenyűgöző: mintha egy steampunk sci-fi és egy art deco luxusfilm díszletei keverednének. A stílust a tervezők találóan „nosztalgikus modernnek” nevezik.

A Twilight Express Mizukaze luxusvonat mozdonya
A vonat külső megjelenése valóban olyan, mintha csak a XIX. századi gőztechnológiát és a viktoriánus esztétikát ötvözné az art deco fantasztikus elemeivel
Fotó: youtube

Panorámás kocsik és csillagokat verdeső árak

A luxusvonaton bár is található, valamint két üvegfalú panorámakocsi, ahonnan az utasok csodálattal követhetik, ahogy a hegyek lassan elúsznak az ablak előtt. A pihenés itt valóban művészet – a zajt a sínek halk zakatolása jelenti, a tempót pedig a japán tájak nyugalma diktálja.

A jegyekhez azonban nem egyszerű hozzájutni: a Mizukaze-ra csak sorsolás útján lehet bejutni, és az árak is borsosak. Egy éjszaka a Royal Twin kabinban körülbelül 940 ezer forintba kerül, míg a luxuslakosztályok ára a csillagos eget verdesi – Trek Trendy például nagyjából 15,5 millió forintot fizetett az útjáért.

A japán elegancia esszenciája

A Twilight Express Mizukaze nem pusztán közlekedési eszköz – ez egy suhanó palota, egy legfelsőbb kategóriás mozgó luxusszálloda, ahol a japán esztétika, a vendéglátás és a modern technológia tökéletes harmóniában találkozik. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
