A világ legfényűzőbb és legdrágább luxusvonata - Ötcsillagos álomutazás Japánban, a sziklás partoktól a lélegzetelállító szentélyekig

Ha a vasúti utazásról eddig csak a reggeli ingázás jutott eszünkbe, ideje újragondolni. A Twilight Express Mizukaze nem egyszerűen egy vonat – ez Japán legexkluzívabb, Michelin-csillagos séfekkel és saját zenekarral kísért luxusvonata, egy különleges, lenyűgöző mozgó szálloda.

A Twilight Express Mizukaze luxusvonat panorámakocsikkal is rendelkezik, ahonnan gyönyörködni lehet Japán egzotikus vidéki tájaiban

Fotó: youtube

Egy mozgó palota a sínpárokon: luxusvonat felsőfokon

A Mizukaze 2017-ben gördült ki először a pályára a JR West zászlaja alatt, azóta Japán legszebb tájain halad végig néhány nap alatt: Kiotótól egészen Shimonosekiig, a Sanyo és Sanin vasútvonalak festői útvonalain. Az utazás nem tömegeknek szól – a vonat mindössze 34 vendéget fogad, akik a hat hálókocsi egyikében kapnak helyet.

A Twilight Express Mizukaze luxusvonat olyan, akár egy fényűző, ötcsillagos, mozgó szálloda

Fotó: youtube

A kabinok fokozatosan egyre fényűzőbbek: az egyszerűbb egyágyas fülkéktől a pazar, egész kocsit elfoglaló lakosztályig, amelyhez külön hálószoba, nappali, márvány fürdőszoba és privát terasz is tartozik. A hárommilliárd jen (vagyis körülbelül 7 milliárd forint) értékű szerelvény a vasúti közlekedés Rolls-Royce-a – a célja nem kevesebb, mint egy ötcsillagos hotel kényelmét biztosítani az egymás után elsuhanó tájak között.

Michelin-csillagos konyha és japán ízek

Emellett már a gasztronómiai élmény önmagában is megérné az utat. A nyílt látványkonyhában Michelin-csillagos séfek készítik a menüt, amely a japán vidék legjobb alapanyagaiból születik. A Mizukaze étlapját Oszaka egyik háromcsillagos éttermének mesterszakácsa állította össze, három tematikában – föld, tenger és hegy – gondolkodva.

A japán vidék legmagasabb minőségű alapanyagaiból, Michelin-csillagos séfek készítik a menüt

Fotó: youtube

Az egyik utas, a videóival milliókat elérő Trek Trendy így mesélt az élményről: „Nem hittem volna, hogy valaha is megkóstolok egy gömbhalat. Ez tényleg különleges volt.” – mondta. A mozdony, illetve az egész vonat külső megjelenését illetően legalább ennyire lenyűgöző: mintha egy steampunk sci-fi és egy art deco luxusfilm díszletei keverednének. A stílust a tervezők találóan „nosztalgikus modernnek” nevezik.

A vonat külső megjelenése valóban olyan, mintha csak a XIX. századi gőztechnológiát és a viktoriánus esztétikát ötvözné az art deco fantasztikus elemeivel

Fotó: youtube

Panorámás kocsik és csillagokat verdeső árak

A luxusvonaton bár is található, valamint két üvegfalú panorámakocsi, ahonnan az utasok csodálattal követhetik, ahogy a hegyek lassan elúsznak az ablak előtt. A pihenés itt valóban művészet – a zajt a sínek halk zakatolása jelenti, a tempót pedig a japán tájak nyugalma diktálja.