A világ legfényűzőbb és legdrágább luxusvonata - Ötcsillagos álomutazás Japánban, a sziklás partoktól a lélegzetelállító szentélyekig

Ha a vasúti utazásról eddig csak a reggeli ingázás jutott eszünkbe, ideje újragondolni. A Twilight Express Mizukaze nem egyszerűen egy vonat – ez Japán legexkluzívabb, Michelin-csillagos séfekkel és saját zenekarral kísért luxusvonata, egy különleges, lenyűgöző mozgó szálloda.
A Mizukaze 2017-ben gördült ki először a pályára a JR West zászlaja alatt, azóta Japán legszebb tájain halad végig néhány nap alatt: Kiotótól egészen Shimonosekiig, a Sanyo és Sanin vasútvonalak festői útvonalain. Az utazás nem tömegeknek szól – a vonat mindössze 34 vendéget fogad, akik a hat hálókocsi egyikében kapnak helyet.
A kabinok fokozatosan egyre fényűzőbbek: az egyszerűbb egyágyas fülkéktől a pazar, egész kocsit elfoglaló lakosztályig, amelyhez külön hálószoba, nappali, márvány fürdőszoba és privát terasz is tartozik. A hárommilliárd jen (vagyis körülbelül 7 milliárd forint) értékű szerelvény a vasúti közlekedés Rolls-Royce-a – a célja nem kevesebb, mint egy ötcsillagos hotel kényelmét biztosítani az egymás után elsuhanó tájak között.
Emellett már a gasztronómiai élmény önmagában is megérné az utat. A nyílt látványkonyhában Michelin-csillagos séfek készítik a menüt, amely a japán vidék legjobb alapanyagaiból születik. A Mizukaze étlapját Oszaka egyik háromcsillagos éttermének mesterszakácsa állította össze, három tematikában – föld, tenger és hegy – gondolkodva.
Az egyik utas, a videóival milliókat elérő Trek Trendy így mesélt az élményről: „Nem hittem volna, hogy valaha is megkóstolok egy gömbhalat. Ez tényleg különleges volt.” – mondta. A mozdony, illetve az egész vonat külső megjelenését illetően legalább ennyire lenyűgöző: mintha egy steampunk sci-fi és egy art deco luxusfilm díszletei keverednének. A stílust a tervezők találóan „nosztalgikus modernnek” nevezik.
A luxusvonaton bár is található, valamint két üvegfalú panorámakocsi, ahonnan az utasok csodálattal követhetik, ahogy a hegyek lassan elúsznak az ablak előtt. A pihenés itt valóban művészet – a zajt a sínek halk zakatolása jelenti, a tempót pedig a japán tájak nyugalma diktálja.
A jegyekhez azonban nem egyszerű hozzájutni: a Mizukaze-ra csak sorsolás útján lehet bejutni, és az árak is borsosak. Egy éjszaka a Royal Twin kabinban körülbelül 940 ezer forintba kerül, míg a luxuslakosztályok ára a csillagos eget verdesi – Trek Trendy például nagyjából 15,5 millió forintot fizetett az útjáért.
A Twilight Express Mizukaze nem pusztán közlekedési eszköz – ez egy suhanó palota, egy legfelsőbb kategóriás mozgó luxusszálloda, ahol a japán esztétika, a vendéglátás és a modern technológia tökéletes harmóniában találkozik.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.