Termékvisszahívás: egészségre ártalmas ásványvizet vontak ki a forgalomból

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 14:18
Egy önellenőrzés során derült fény a problémára.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást rendelt el az Auchan Magyarország Kft. által forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz miatt.

Termékvisszahívás az Auchan-tól: ásványvíz lehet veszélyes
Termékvisszahívás az Auchan-tól: ásványvíz lehet veszélyes (fotó: NKFH)

Az 1,5 literes kiszerelésű termékben egy önellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki, ezért kezdeményezték a fogyasztói visszahívást.

Az Auchan Magyarország Kft. az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket: a terméket kivonta a forgalomból, és visszahívta a fogyasztóktól.

A termékvisszahívás részletei:

  • Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
  • Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

 

