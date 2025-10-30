Termékvisszahívás: egészségre ártalmas ásványvizet vontak ki a forgalomból

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást rendelt el az Auchan Magyarország Kft. által forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz miatt.
Az 1,5 literes kiszerelésű termékben egy önellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki, ezért kezdeményezték a fogyasztói visszahívást.
Az Auchan Magyarország Kft. az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket: a terméket kivonta a forgalomból, és visszahívta a fogyasztóktól.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.