Termékvisszahívás: egészségre ártalmas ásványvizet vontak ki a forgalomból

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást rendelt el az Auchan Magyarország Kft. által forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz miatt.

Termékvisszahívás az Auchan-tól: ásványvíz lehet veszélyes (fotó: NKFH)

Az 1,5 literes kiszerelésű termékben egy önellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki, ezért kezdeményezték a fogyasztói visszahívást.

Az Auchan Magyarország Kft. az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket: a terméket kivonta a forgalomból, és visszahívta a fogyasztóktól.

A termékvisszahívás részletei: