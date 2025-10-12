Vasárnap búcsúzúnk a vénasszonyok nyarától: ilyen időnk lesz

Bár a naptár már október közepét mutatja, az időjárás továbbra is kegyes marad hozzánk. A hétvégén még egyszer visszaköszön a vénasszonyok nyara, mielőtt a jövő hét elején ismét lehűlés és több felhő érkezne. A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap még igazi aranyőszi hangulat várható, de hétfőre már érezhető lesz az ősz komorabb arca.

Az időjárás továbbra is enyhe marad Fotó: köpönyeg.hu

Ilyen időjárásra számíthatunk

Október 12-én, vasárnap igazi őszi kirándulóidő köszönt ránk: a hőmérséklet 20 fok körül alakul, miközben a nap is gyakran kisüt. Bár a reggel még csípős lesz – helyenként 7 °C-ig is lehűlhet a levegő –, napközben kellemes melegre számíthatunk. A mérsékelt délnyugati szél olykor megélénkül, de zavaró széllökésekre már nem kell készülni. A levegő száraz marad, eső nem várható, így ez a nap tökéletes lehet szabadtéri programokra, túrázásra vagy akár egy utolsó kerti grillezésre is.

Hétfőn, október 13-án már változékonyabb, hűvösebb időjárás várható. A hajnal 9 fok körül indul, és a nappali csúcshőmérséklet is csak 17 fok köré emelkedik. A nap folyamán többször megnövekszik a felhőzet, a napsütés már inkább csak rövid időszakokra bukkan elő. A légmozgás nyugatira fordul, és 15 km/h körüli szél kíséri, ami kissé hűvösebb érzetet ad. Csapadékra továbbra sem kell számítani, de a légnyomás fokozatosan csökken, ami a frontérzékenyeknél fejfájást vagy fáradékonyságot okozhat. A hét második felére újra stabilabb, naposabb idő körvonalazódik, de a hőmérséklet már nem éri el a hétvégi szinteket.