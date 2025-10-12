Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Vasárnap búcsúzúnk a vénasszonyok nyarától: ilyen időnk lesz

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 06:00
Kellemes időnk lesz, de aztán érkezik némi lehűlés. Összességében továbbra is kiszámítható az októberi időjárás.

Bár a naptár már október közepét mutatja, az időjárás továbbra is kegyes marad hozzánk. A hétvégén még egyszer visszaköszön a vénasszonyok nyara, mielőtt a jövő hét elején ismét lehűlés és több felhő érkezne. A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap még igazi aranyőszi hangulat várható, de hétfőre már érezhető lesz az ősz komorabb arca.

Az időjárás továbbra is enyhe marad
Az időjárás továbbra is enyhe marad  Fotó: köpönyeg.hu

Ilyen időjárásra számíthatunk

Október 12-én, vasárnap igazi őszi kirándulóidő köszönt ránk: a hőmérséklet 20 fok körül alakul, miközben a nap is gyakran kisüt. Bár a reggel még csípős lesz – helyenként 7 °C-ig is lehűlhet a levegő –, napközben kellemes melegre számíthatunk. A mérsékelt délnyugati szél olykor megélénkül, de zavaró széllökésekre már nem kell készülni. A levegő száraz marad, eső nem várható, így ez a nap tökéletes lehet szabadtéri programokra, túrázásra vagy akár egy utolsó kerti grillezésre is.

Hétfőn, október 13-án már változékonyabb, hűvösebb időjárás várható. A hajnal 9 fok körül indul, és a nappali csúcshőmérséklet is csak 17 fok köré emelkedik. A nap folyamán többször megnövekszik a felhőzet, a napsütés már inkább csak rövid időszakokra bukkan elő. A légmozgás nyugatira fordul, és 15 km/h körüli szél kíséri, ami kissé hűvösebb érzetet ad. Csapadékra továbbra sem kell számítani, de a légnyomás fokozatosan csökken, ami a frontérzékenyeknél fejfájást vagy fáradékonyságot okozhat. A hét második felére újra stabilabb, naposabb idő körvonalazódik, de a hőmérséklet már nem éri el a hétvégi szinteket.

 

