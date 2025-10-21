Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a lángokban álló Mol százhalombattai olajfinomítójáról

Ahogy arról a Bors elsők között számolt be, hétfő késő este felcsaptak a lángok a százhalombattai kőolajfinomítónál. Azóta a tüzet már sikerült lokalizálni, de hatalmas erőkkel dolgoznak.
A tűzre most Orbán Viktor is reagált a Facebook-oldalán:
Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk
- írta a miniszterelnök.
