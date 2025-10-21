Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a lángokban álló Mol százhalombattai olajfinomítójáról

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 08:55 / FRISSÍTÉS: 2025. október 21. 08:57
A kormányfő ma reggel egyeztetett a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel is.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors elsők között számolt be, hétfő késő este felcsaptak a lángok a százhalombattai kőolajfinomítónál. Azóta a tüzet már sikerült lokalizálni, de hatalmas erőkkel dolgoznak. 

A tűzre most Orbán Viktor is reagált a Facebook-oldalán:

Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk

- írta a miniszterelnök. 

 

 

