Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a lángokban álló Mol százhalombattai olajfinomítójáról

Ahogy arról a Bors elsők között számolt be, hétfő késő este felcsaptak a lángok a százhalombattai kőolajfinomítónál. Azóta a tüzet már sikerült lokalizálni, de hatalmas erőkkel dolgoznak.

A tűzre most Orbán Viktor is reagált a Facebook-oldalán:

Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk

- írta a miniszterelnök.