Orbán Viktor: A Tisza új őrülete, a nyugdíjadó

Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, amely folytatja a baloldali hagyományt – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Szerinte nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják – írja a Ripost.

Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlésben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és

most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása.

Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak. Majd egyszer – mutatott rá a kormányfő.

Degresszió, progresszió, agresszió

– sorolta a miniszterelnök a Tisza Párt kapcsán felmerült fogalmakat. Hangsúlyozta: a magyar gazdaságpolitikának nem Brüsszel, hanem a magyar emberek érdekeit kell szolgálnia.

Szerintünk nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják. A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja.

Akkor jó, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon. Akkor jó, ha az energiaárakat féken tartjuk. És akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük – jelentette ki Orbán Viktor.