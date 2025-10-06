Most kaptuk a hírt, hamarosan kiderül, kik nyernek az idén Nobel-díjat

Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A hagyományoknak megfelelően a Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön hirdetik ki.
Október 10-én Oslóban hozzák nyilvánosságra a Nobel-békedíj idei kitüntetettjét, majd október 13-án ismét Stockholmban a svéd jegybank által alapított közgazdasági Nobel-emlékérem nyertesét.
A díjakat, amelyek mellé 11 millió svéd korona (388 millió forint) jár, a szokásoknak megfelelően az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján, december 10-én adják át a svéd fővárosban - írja az MTI.
