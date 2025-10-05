Szívszorító tragédia: elgázolt egy embert a 4-es metró

Elgázolt egy embert az M4-es metró egyik szerelvénye Budapesten, a Rákóczi téri állomáson. A fővárosi hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kiemelik a sínek közül az elgázolt embert. A szerelvényen körülbelül száz ember utazott - írja a Katasztrófavédelem.



