Szívszorító tragédia: elgázolt egy embert a 4-es metró

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 12:40
m4tragédiabalesetmetróállomás
A Rákóczi téri metróállomáson történt a baleset.
K. C.
A szerző cikkei

Elgázolt egy embert az M4-es metró egyik szerelvénye Budapesten, a Rákóczi téri állomáson. A fővárosi hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kiemelik a sínek közül az elgázolt embert. A szerelvényen körülbelül száz ember utazott - írja a Katasztrófavédelem. 


 

