Rácz Jenő megfúrta a saját éttermét

Őszinte büszkeséggel bontotta meg a rendet saját éttermében Rácz Jenő. A sztárséf ugyanis az új Michelin-csillag birtokában szerszámot ragadott, és nekiesett a falnak. Közismert, hogy Jenő nem ijed meg a munkától, hiszen annak idején, Sanghajban napi 16 órákat is dolgozott, de ezúttal inkább építőipari-jellegű munkába fogott.

Rácz Jenő nem csak férjként, apaként és séfként, de ezermesterként is helyt áll Fotó: Szabolcs László/hot magazin

Rácz Jenő csoki barnán fúr-farag

Egy mozgalmas és fárasztó év után Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra és kislánya társaságában fogta magát, és elvonult a Maldív-szigetekre egy jól megérdemelt év végi lazításra. Nem sajnáltak semmit maguktól, saját strandszakasszal rendelkező, paradicsomi otthonnak kialakított szálláson töltődtek fel. A Ripost számításai alapján egy éjszaka akár félmillió forintba is kerülhetett a séfnek, ám amennyit dolgozik, ez nem tűnik kigazdálkodhatatlan összegnek.



A rajongók mindent is észrevettek

Annál is inkább, hiszen korábban a hot! magazinnak úgy nyilatkozott, most szeretné megtolni a szekeret, mert nem akar öregségére is megszakadni a munkában – úgy tűnik, tartja is magát a szavához.

Most azonban szerszámot ragadott, hiszen falat kellett bontani a nevével fémjelzett fine dining étteremben. Megérkezett ugyanis a tavaly elnyert Michelin-csillagot igazoló plakett, aminek az előző kettő mellett a helye! Így az ízmester nem habozott, saját kezével fúrta fel a konyha falára az emléktáblát.

Rajongói többségében gratuláltak az akcióhoz, de azért volt, aki csipkelődve megjegyezte, hogy egy tizenhétezer forintos akkus fúrónál jobb való a séf kezébe:



Ezt nem egy ilyen gagyi fúrógéppel kellene feltenni. Gondolom, telne másikra is! Gratulálok!

Volt, aki az elismerések sorrendjét kifogásolta:

De miért 24-22-23 az idő rend? Gratulálok!🤜🏻🤛🏻

És akadt olyan szaki, akit még az sem tudott túllendíteni a szakmai perfekcionizmuson, hogy Magyarország egyik legjobb séfje egy hatalmas nemzetközi elismerésnek állít emléket:

Fene a szememet! 🤣 Az egyik lap széle le van pattanva, húzza is a fugát magával. 😀 Menő amúgy. 👌🏻

A határ a csillagos ég

A gratulációk persze nem maradtak el, és erre a jövőben jó eséllyel még több lehetőség adódik. Ugyanis amellett, hogy Rácz Jenő budapesti éttermei dübörögnek, az idei nyári szezontól már Alsóörsön is teljes fordulatszámon pörög majd egy kikötői vendéglátóhely, amelynek konyhájáért szintén ő a felelős. Bár a célkitűzések szerint a tó partján nem egy újabb csillagra hajtanak, mert a fehér abroszos elegancia helyett egy szélesebb közönséget célzó, közvetlenebb helyet álmodtak meg, de semmi nem lehetetlen. A Michelin első csillagába ez is belefér, annak jelentése ugyanis ez:

Magas minőségű konyha – Megéri megállni.

Márpedig hol lenne érdemesebb megállni egy jó ebédre, mint a nyári Balaton-parton?