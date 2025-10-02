Botrány: Tiszás szórólapokat csempésznek a Metropolba

A Metropolba egy olvasói levél szerint a lap október 1-jei és 2-ai számaiban is gondosan elhelyezett Tisza-anyagok rejtőztek.

A Metropolba teszik a Tiszások a szórólapot / Fotó: Olvasói

,,Tisza az adócsökkentés kormánya lesz”, „Szavazás az adócsökkentésről, nyugdíjemelésről és a gyermekek védelméről"

– hazudja a szórólap, miközben ennek pont az ellenkezője igaz, a Tisza éppen hogy adóemelést tervez.

A felháborodott olvasó több kérdést is feltett a Metropolnak: van-e szerződésük a Tiszával, ki csempészi be ezeket a politikai hirdetményeket, alkalomszerű vagy rendszeres gyakorlatról van-e szó?

A Metropol nem áll semmilyen kapcsolatban a Tiszával, és nem a szerkesztőség helyezi a szórólapokat a lapokba. Ez egy újabb tiszás trollkodás, amelynek célja, hogy megtévessze az olvasókat és úgy tüntesse fel, mintha a Metropol politikai kampányban venne részt.

Ez természetesen hazugság, vagy úgy is mondhatnánk, csak a szokásos sunyi, Tisza tempó. Ráadásul egy másik olvasótól olyan fotót kapott a Metropol szerkesztősége, amelyen egy tiszás önkéntes büszkélkedik azzal, hogy ő maga tette a szórólapokat az újságokba. A képet a neten is megosztotta, ahol többeket biztatott hasonló akciókra. Ez a gyakorlat nemcsak etikátlan, hanem az olvasók tudatos megtévesztésére épít.