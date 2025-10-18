Figyelmeztet a NASA: Az űrhurrikánok elpusztíthatják az emberiséget

A szélsőséges időjárás pusztító lehet, akár áradások mossák el az emberek otthonait, akár földrengések okoznak tömeges pusztítást. Bár ezeket a természeti katasztrófákat leginkább a Földön zajló élethez kötjük, kiderült, hogy bolygónk légkörén kívül is zajlanak meglehetősen heves időjárási események, mégpedig űrhurrikánok formájában.

Az űrhurrikánok akár bolygónkat is elpusztíthatják. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Elsőre félelmetesnek hangzik az űrhurrikán szó, és neve valóban nem hazudik

A jelenség nem különbözik annyira a földi hurrikánoktól, csakhogy itt nem szél és eső, hanem örvénylő, nagy energiájú plazmaáramlatok alkotják az energiaköröket.

Az űrhurrikánok akkor keletkeznek, amikor a napszél egy sajátos módon lép kölcsönhatásba a Föld mágneses mezejével, különösen akkor, ha a bolygóközi mágneses mező (IMF) észak felé mutat. Ez a kölcsönhatás energiát és plazmát irányít a Föld felső légkörébe, ami örvényszerű struktúrákat hoz létre. Az eredmény egy plazmavihar-spirál, amelynek köszönhetően plazmaeső hull a mágneses erővonalak mentén a sarkvidéki régiókba.

Valóban veszélyt jelentenek ránk ezek a földönkívüli jelenségek?

Közvetlen értelemben nem jelentenek veszélyt, hiszen több száz kilométerrel a Föld felett zajlanak, és a légkör védőpajzsként működik, megakadályozva, hogy ezek az események elérjék a felszínt. Viszont a helyzet egy kicsit bonyolultabb ennél.

Az űrhurrikánok hatással lehetnek a Földön használt, de űrben működő fontos infrastruktúrákra, például a műholdakra, GPS-rendszerekre, kommunikációs eszközökre és űrhajókra. A megnövekedett sugárzás és plazmasűrűség elektromos feltöltődést okozhat, ami műszaki meghibásodásokhoz vezethet.

A bolygónk védőpajzsa sem a régi már

Nagy bajban lehetünk, miután a tudósok felfedeztek egy horpadást a Föld mágneses mezejében. Ezt a gyengülő területet Dél-atlanti anomáliának (SAA) nevezték el, és olyan hatalmas, hogy Délnyugat-Afrikától Dél-Amerikáig húzódik.

A NASA már 1958-as felfedezése óta megfigyelés alatt tartja ezt a problémát és annak lehetséges hatásait, és az amerikai űrügynökség szerint az utóbbi években komoly fejfájást okoz a műholdaknak.