Figyelmeztet a NASA: Az űrhurrikánok elpusztíthatják az emberiséget

NASA
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 05:30
hurrikánFöldDél-atlanti Anomália
A tudósok olyan hurrikánokat figyeltek meg, amelyek nem a Földön, hanem az űrben okoznak problémákat. Most azonban egy aggasztó felfedezés arra utal, hogy a Föld védelmi pajzsa már nem olyan mint régen, így rendkívül közel kerülhetnek az űrhurrikánok.

A szélsőséges időjárás pusztító lehet, akár áradások mossák el az emberek otthonait, akár földrengések okoznak tömeges pusztítást. Bár ezeket a természeti katasztrófákat leginkább a Földön zajló élethez kötjük, kiderült, hogy bolygónk légkörén kívül is zajlanak meglehetősen heves időjárási események, mégpedig űrhurrikánok formájában.

Az űrhurrikánok akár bolygónkat is elpusztíthatják.
(Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Elsőre félelmetesnek hangzik az űrhurrikán szó, és neve valóban nem hazudik

A jelenség nem különbözik annyira a földi hurrikánoktól, csakhogy itt nem szél és eső, hanem örvénylő, nagy energiájú plazmaáramlatok alkotják az energiaköröket.

Az űrhurrikánok akkor keletkeznek, amikor a napszél egy sajátos módon lép kölcsönhatásba a Föld mágneses mezejével, különösen akkor, ha a bolygóközi mágneses mező (IMF) észak felé mutat. Ez a kölcsönhatás energiát és plazmát irányít a Föld felső légkörébe, ami örvényszerű struktúrákat hoz létre. Az eredmény egy plazmavihar-spirál, amelynek köszönhetően plazmaeső hull a mágneses erővonalak mentén a sarkvidéki régiókba.

Valóban veszélyt jelentenek ránk ezek a földönkívüli jelenségek?

Közvetlen értelemben nem jelentenek veszélyt, hiszen több száz kilométerrel a Föld felett zajlanak, és a légkör védőpajzsként működik, megakadályozva, hogy ezek az események elérjék a felszínt. Viszont a helyzet egy kicsit bonyolultabb ennél.

Az űrhurrikánok hatással lehetnek a Földön használt, de űrben működő fontos infrastruktúrákra, például a műholdakra, GPS-rendszerekre, kommunikációs eszközökre és űrhajókra. A megnövekedett sugárzás és plazmasűrűség elektromos feltöltődést okozhat, ami műszaki meghibásodásokhoz vezethet.

A bolygónk védőpajzsa sem a régi már

Nagy bajban lehetünk, miután a tudósok felfedeztek egy horpadást a Föld mágneses mezejében. Ezt a gyengülő területet Dél-atlanti anomáliának (SAA) nevezték el, és olyan hatalmas, hogy Délnyugat-Afrikától Dél-Amerikáig húzódik.

A NASA már 1958-as felfedezése óta megfigyelés alatt tartja ezt a problémát és annak lehetséges hatásait, és az amerikai űrügynökség szerint az utóbbi években komoly fejfájást okoz a műholdaknak.

A Föld mágneses mezeje lényegében egy védőburok a bolygó körül. Ez az a burok, amely megakadályozza, hogy a Nap elpárologtassa az életet, mivel eltéríti és csapdába ejti a csillagból érkező töltött részecskéket. Sajnos azonban a Dél-Amerika és a déli Atlanti-óceán feletti területen, az SAA zónában ezek a részecskék szokatlanul közel kerülnek a Föld felszínéhez.

Az SAA számos változó problémát okoz a tudósoknak, de a legnagyobb aggodalom az, hogy ahogy ez a horpadás tovább szakad és mélyül, a Föld jóval védtelenebbé válhat az olyan űrbéli eseményekkel szemben, mint amilyenek az űrhurrikánok - írta a LadBible.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
