Őszi csapda a hétvégén – Kiszámíthatatlan időjárás vár ránk

Az ősz beköszöntével egyre változékonyabbá válik időjárásunk, és ez a hétvége sem lesz kivétel. A nyár már csak emlék, a hűvösebb idő lassan életünk részévé válik.

Esőve és napsütéssel kéz a kézben érkezik az időjárás.

Fotó: Köpönyeg.hu

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton (október 4-én) többnyire napos, nyugodt időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet 16 fok körül alakul, míg a hajnali órákban mindössze 2 fokig süllyedhet a hőmérséklet. A gyenge szél miatt igazi kora őszi idő vár ránk, így sokan kirándulásra, szabadtéri programokra is alkalmasnak találhatják a napot.



Ezzel szemben vasárnap (október 5-én) már jóval borongósabb és csapadékosabb időre kell számítani. A Köpönyeg előrejelzése alapján több helyen eső, zápor várható, a szél is megélénkül, helyenként erős lökésekkel. A nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul, míg reggelre 9 fokig hűlhet le a levegő. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 3 millimétert, így érdemes esernyőt vinni, ha útnak indulunk.



Összességében a hétvége két arca mutatkozik meg: szombaton kellemes, napos idő kedvez a szabadtéri kikapcsolódásnak, míg vasárnap a borongós, esős idő inkább a beltéri programokat részesíti előnyben. A meteorológusok szerint a jövő hét elején ismét naposabbra fordulhat az idő, de az őszi változékonyság továbbra is velünk marad.