Hol vagy vén asszonyok nyara? Fagy, mínuszok és zápor érkezik a nyakunkba

Péntek: Hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat. Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.
Szombat: Nyugaton sok napsütés, keleten viszont több felhő jellemzi az időt. A Tiszántúlon záporok is kialakulhatnak. A délutáni hőmérséklet 15 fok körül alakul.
Vasárnap: Erősen felhős idő ígérkezik, többfelé esővel, záporral. A nyugati szél gyakran élénkül meg. A hőmérséklet 14–15 fok körül marad.
Hétfő: Változóan felhős időre van kilátás, helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Délutánra 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.
Az ilyen hideg idő beköszöntével érdemes odafigyelni mind a kertel, mind az autóval rendelkező emberek számára. Hiszen néhány növény már nem bírja elviselni ezt a kellemetlen zord időt, és bizony ideje, hogy beköltözzenek a házba, kis tárolóba. A nyári gumi szettet sem érdemes az utolsó utáni pillanatig fenn hagyni, ugyanis a szezon beköszöntével mindenki egyszerre akar majd időpontot foglalni kerék cserére.
