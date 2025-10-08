Ne kapj szívrohamot, ha ezt látod: katonai menetoszlop vonul az M3-ason

Katonai menetoszloppal találkozhatnak az autósok a következő néhány napban az M3-as autópályán és több vármegye területén. Egy országos gyakorlat részét képezi a művelet.
Tart az Adaptive Hussars elnevezésű katonai hadgyakorlat, ami miatt bizonyos közutakon a hétköznapi forgalmat is befolyásoló járműmozgásokra kell számítani ezen a héten. Csütörtökön az M3-as autópálya egy szakaszán is találkozhatunk a katonai menetoszloppal, Mezőkövesd térségében helikopterek fognak szerdán és csütörtökön átlagnál nagyobb zajt okozni. - írta a Szon.hu.
Szeptember 1-jén kezdődött az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat, amely a Honvédelmi Minisztérium közleményében „a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb műveletének” nevezte. Immáron a hatodik hete tart a folyamat, emiatt megnövekedett közúti, légijármű-forgalomra, valamint intenzív hangatásokra kell számítani október 5. és 11. között több vármegyénk területén, autópályákon, autóutakon valamint a településeken.
A közleményben még áll: Mezőkövesd térségében október 8-án és 9-én megnövekedett légijármű-forgalomra és zajhatásra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt. Október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdúhadház-Mezőkövesd-Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.