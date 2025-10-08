Ne kapj szívrohamot, ha ezt látod: katonai menetoszlop vonul az M3-ason

Katonai menetoszloppal találkozhatnak az autósok a következő néhány napban az M3-as autópályán és több vármegye területén. Egy országos gyakorlat részét képezi a művelet.

Katonai menetoszlop, légiforgalom is részese a Magyar Honvédség gyakorlatának, amely több vármegye területére is kiterjed Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Katonai menetoszlop várható az M3-as autópályán

Tart az Adaptive Hussars elnevezésű katonai hadgyakorlat, ami miatt bizonyos közutakon a hétköznapi forgalmat is befolyásoló járműmozgásokra kell számítani ezen a héten. Csütörtökön az M3-as autópálya egy szakaszán is találkozhatunk a katonai menetoszloppal, Mezőkövesd térségében helikopterek fognak szerdán és csütörtökön átlagnál nagyobb zajt okozni. - írta a Szon.hu.

Szeptember 1-jén kezdődött az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat, amely a Honvédelmi Minisztérium közleményében „a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb műveletének” nevezte. Immáron a hatodik hete tart a folyamat, emiatt megnövekedett közúti, légijármű-forgalomra, valamint intenzív hangatásokra kell számítani október 5. és 11. között több vármegyénk területén, autópályákon, autóutakon valamint a településeken.