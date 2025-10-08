Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ne kapj szívrohamot, ha ezt látod: katonai menetoszlop vonul az M3-ason

M3-as autópálya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 11:20
forgalomHonvédelmi Miniszté­riumkatonai módszer
A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint megnövekedett zajhatásokra is számítani kell. Katonai menetoszloppal pedig az M3-as autópályán találkozhatunk.

Katonai menetoszloppal találkozhatnak az autósok a következő néhány napban az M3-as autópályán és több vármegye területén. Egy országos gyakorlat részét képezi a művelet.

katonai menetoszlop
Katonai menetoszlop, légiforgalom is részese a Magyar Honvédség gyakorlatának, amely több vármegye területére is kiterjed Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Katonai menetoszlop várható az M3-as autópályán

Tart az Adaptive Hussars elnevezésű katonai hadgyakorlat, ami miatt bizonyos közutakon a hétköznapi forgalmat is befolyásoló járműmozgásokra kell számítani ezen a héten. Csütörtökön az M3-as autópálya egy szakaszán is találkozhatunk a katonai menetoszloppal, Mezőkövesd térségében helikopterek fognak szerdán és csütörtökön átlagnál nagyobb zajt okozni. - írta a Szon.hu.

Szeptember 1-jén kezdődött az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat, amely a Honvédelmi Minisztérium közleményében „a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb műveletének” nevezte. Immáron a hatodik hete tart a folyamat, emiatt megnövekedett közúti, légijármű-forgalomra, valamint intenzív hangatásokra kell számítani október 5. és 11. között több vármegyénk területén, autópályákon, autóutakon valamint a településeken.

A közleményben még áll: Mezőkövesd térségében október 8-án és 9-én megnövekedett légijármű-forgalomra és zajhatásra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt. Október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdúhadház-Mezőkövesd-Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével.

 

 

