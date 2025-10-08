Hatalmas erőkkel vonult a rendőrség a plázához: bódult férfi őrjöngött

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára a bíróság három napon belül jogerősen elítélte azt az ír férfit, aki rendőrökre támadt, és egyiküket megsebesítette – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség a sajtóközleményében. A vád szerint az ír fiatal 2025. október 2-án, délután, bódult állapotban jelent meg a debreceni plázában található kaszinónál. Innen korábbi agresszív magatartása miatt kitiltották, ezért a biztonsági őrök nem engedték be. Emiatt konfliktus alakult ki a férfi és a kaszinó személyzete között, akik rendőri segítséget hívtak.

Fotó: Police.hu

A helyszínre érkező rendőrökkel a külföldi nem működött együtt, és trágár kijelentéseket kiabálva verekedésre szólította fel őket, miközben ökölbe szorított kezével többször a levegőbe ütött - írta az Origo.

A férfi ellenállását a szolgálati kutya jelenléte sem törte meg.

A bódult fiatal a testi kényszert alkalmazó rendőrök ruházatát megragadta és rángatta, majd úgy, hogy az ujjai közé szorított kulcsok hegyes végeit szúrásra használta, egyiküket ököllel többször megütötte. A férfi levette a pólóját és félmeztelenül verekedni hívta a rendőröket, és kulccsal ütéseket imitált, amely magatartásával a felszólításokat követően sem hagyott fel és a kutya fejére is ráütött.

A férfi ellenállását a szolgálati kutya alkalmazásával törték meg, aztán megbilincselték - írta a Haon.