Kiadták a riasztást: több millió ember került veszélybe a vihar miatt

A Karen nevű szubtrópusi vihar kialakult, ezzel ő lett a 2025-ös atlanti hurrikánszezon 11. elnevezett vihara, ami aggodalmat kelt az Egyesült Államok keleti partvidékén. Több millió embert figyelmeztettek a vihar útja melletti városokban a hurrikán erejű szelek, és magas hullámok miatt.

Több millió ember figyelmeztettek a vihar miatt (Képünk illusztráció) Fotó: freepik.com

Bár egyenlőre veszélytelen a vihar gyorsan változhatnak a dolgok

Péntek reggelre Karen még mindig egy nagy, felső szintű alacsony nyomású rendszerbe ágyazódott, és mérsékelt zivatarokat produkált, főként a kompakt légörvény keleti oldalán.

A Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) jelentése szerint a vihar nagyjából 15 km/h sebességgel halad északkelet felé, és várhatóan felgyorsul, amint nyugatról találkozik egy mélyen rétegzett teknővel. Karen jelenleg hűvösebb vizek fölött halad, ahol a tengerfelszín hőmérséklete 20 fok alatt van, de a magasban lévő hideg levegő lehetővé teszi, hogy a vihar megtartson némi szervezett konvekciót.

A meteorológusok azonban figyelmeztetnek, hogy a környezeti és óceáni feltételek egyre kedvezőtlenebbé válnak, és a vihar napjai szubtrópusi rendszerként meg vannak számlálva.

Több millió ember kapott figyelmeztetést

Karen érkezése egybeesik azzal, hogy több mint 10 millió amerikai, Georgiától Massachusettsig, figyelmeztetést kapott heves esőzésekre, hatalmas hullámokra és súlyos áradásokra, mivel a keleti part mentén egy északkeleti vihar fejlődik. A vihart 1-es kategóriába sorolták, ami azt jelenti, hogy hurrikánhoz hasonló körülményeket is okozhat a part mentén.

Az előrejelzések szerint Karen szombat reggelre elveszíti zivatarait, majd szétesik, és egy közeli időjárási front elnyeli.

A vihar lehetséges következményei

Jelentős part menti áradások várhatók Észak-Karolinától egészen New Jerseyig és Cape Codig. Az előrejelzések szerint péntektől szombatig áradások alakulnak ki Észak-Karolina és a Delmarva-félsziget partjain, majd vasárnapra észak felé húzódnak New Jersey és New York irányába.

A dagályszint 30-90 centivel emelkedhet, a viharhullámok pedig akár 1,8 méter magasra is megnőhetnek az előrejelzés szerint. A szélsebesség 65-95 km/h között alakulhat Észak-Karolinától Massachusettsig, de akár 130 km/h-s lökések is előfordulhatnak.