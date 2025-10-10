Kiadták a riasztást: több millió ember került veszélybe a vihar miatt

A Karen nevű szubtrópusi vihar kialakult, ezzel ő lett a 2025-ös atlanti hurrikánszezon 11. elnevezett vihara, ami aggodalmat kelt az Egyesült Államok keleti partvidékén. Több millió embert figyelmeztettek a vihar útja melletti városokban a hurrikán erejű szelek, és magas hullámok miatt.
Péntek reggelre Karen még mindig egy nagy, felső szintű alacsony nyomású rendszerbe ágyazódott, és mérsékelt zivatarokat produkált, főként a kompakt légörvény keleti oldalán.
A Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) jelentése szerint a vihar nagyjából 15 km/h sebességgel halad északkelet felé, és várhatóan felgyorsul, amint nyugatról találkozik egy mélyen rétegzett teknővel. Karen jelenleg hűvösebb vizek fölött halad, ahol a tengerfelszín hőmérséklete 20 fok alatt van, de a magasban lévő hideg levegő lehetővé teszi, hogy a vihar megtartson némi szervezett konvekciót.
A meteorológusok azonban figyelmeztetnek, hogy a környezeti és óceáni feltételek egyre kedvezőtlenebbé válnak, és a vihar napjai szubtrópusi rendszerként meg vannak számlálva.
Karen érkezése egybeesik azzal, hogy több mint 10 millió amerikai, Georgiától Massachusettsig, figyelmeztetést kapott heves esőzésekre, hatalmas hullámokra és súlyos áradásokra, mivel a keleti part mentén egy északkeleti vihar fejlődik. A vihart 1-es kategóriába sorolták, ami azt jelenti, hogy hurrikánhoz hasonló körülményeket is okozhat a part mentén.
Az előrejelzések szerint Karen szombat reggelre elveszíti zivatarait, majd szétesik, és egy közeli időjárási front elnyeli.
Jelentős part menti áradások várhatók Észak-Karolinától egészen New Jerseyig és Cape Codig. Az előrejelzések szerint péntektől szombatig áradások alakulnak ki Észak-Karolina és a Delmarva-félsziget partjain, majd vasárnapra észak felé húzódnak New Jersey és New York irányába.
A dagályszint 30-90 centivel emelkedhet, a viharhullámok pedig akár 1,8 méter magasra is megnőhetnek az előrejelzés szerint. A szélsebesség 65-95 km/h között alakulhat Észak-Karolinától Massachusettsig, de akár 130 km/h-s lökések is előfordulhatnak.
A meteorológusok szerint egy legrosszabb forgatókönyv esetén a vihar hurrikán erejűvé is erősödhet, és ha a közép-atlanti partvidék felett partot ér, jelentős vihardagályt, erős szelet és heves esőzéseket okozhat az érintett területeken - írta a Daily Mail.
