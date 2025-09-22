Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Drasztikusan megváltozik az időjárás! Készítsd elő az esernyőt!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 06:00
A következő napok keményen emlékeztetnek, hogy vége a nyárnak. Az időjárás erősen meg fog változni a napokban.
Alexa
Hétfőn, szeptember 22-én még maradni fog a kora őszi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. Sokfelé megélénkülhet a délnyugati szél. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet. Az időjárás a nyári időt hordozza még magában egy ideig.

Drasztikusan megváltozik az időjárás  Fotó: Freepik.com

Nyári időjárás, majd őszi! Erre lehet számítani

Az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég szeptember 23-án, kedden, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.

Szerdán, szeptember 24-én már mindenhol erősen felhős vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. A hőmérséklet 24 fok köré csökken.

Folytatódik a borongós, szeles idő csütörtökön, szeptember 25-én is, szórványosan újabb csapadékkal. A hőmérséklet tovább csökken, délután már csak 21-22 fok valószínű - írja a Köpönyeg előrejelzése. 

 

