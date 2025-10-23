Viharos szél, zuhogó eső és lehűlés: durva fordulat jön a hosszú hétvége előtt

A hét közepén még szinte kora nyári enyheség kényeztet, de a hosszú hétvége előtt hirtelen fordul az időjárás: megérkezik az eső, a viharos szél, és a hőmérséklet is zuhanni kezd. Október 23-án a szabadban ünneplőknek érdemes rétegesen öltözni – a napfényes délelőttöt ugyanis gyorsan beborítják a gomolyfelhők.

Ilyen lesz az időjárással hangolódhatunk a hosszú hétvégére.

Fotó: Köpönyeg.hu

Csütörtökön (október 23.) eleinte még 22 fokig is melegedhet a levegő, de délutántól nyugat felől heves záporok, helyenként zivatarok érkeznek. A szél többfelé viharossá fokozódhat, a legerősebb széllökések a Dunántúlon és a főváros térségében elérhetik a 60–70 km/h-t. Az eső mennyisége helyenként a 10 millimétert is elérheti, így az esti szabadtéri programokat könnyen elmoshatja a csapadék.

Pénteken (október 24.) már jóval hűvösebb, borongós napra számíthatunk. A nappali maximum mindössze 14 fok körül alakul, a reggeli órákban pedig alig 9 fokot mérhetünk. A felhők egész nap uralják az eget, és időszakos eső, zápor is többfelé várható – főként az ország középső és északi területein. A légmozgás ugyan mérséklődik, de a 40 km/h-s széllökések még mindig kellemetlenné tehetik a szabadtéri tevékenységeket.

A hétvégére fokozatosan megnyugszik az idő, de a hőmérséklet 15 fok alatt marad. Az őszi enyheségnek tehát búcsút inthetünk – mostantól igazi kabátos időre kell készülni, derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.