Berki Mazsi szexi fotója garantáltan felforrósítja ezt a hideg, őszi napot

Az ősz sokak számára a lelassulás, a bekuckózás időszaka. Úgy tűnik, hogy Berki Mazsi azonban erre fittyet hányva, továbbra is megtalálja az alkalmat a töltődésre, regenerálódásra – amit nem rest megosztani követőivel sem.

Berki Mazsi fontosnak tartja, hogy bepillantást engedjen a praktikáiba (Fotó: Mediaworks archív)

Berki Mazsi mindent bevet a csábító külsőért

Berki Mazsi időről időre lenyűgözi követőit csúcsformájával és a regenerálódását, szépségmegőrzését segítő praktikáival. S bár elérkezett az őszi időszak, amikor a legtöbben a meleg pokróc és egy csésze tea társaságában várjuk a tavasz érkezését, ő valami egészen mást mutat meg magából. Ilyenkor a nyűgös, hideg hónapokban különösen fontos és egyben nehezített feladat, hogy testileg és lelkileg is megőrizzük egyensúlyunkat – ebben a folyamatban pedig Berki Mazsi úgy tűnik, példát mutat nekünk. A gyönyörű édesanya legfrissebb Instagram-történetében posztolt arról, hogyan regenerálódik és tartja formában magát a hűvösebb napokon. A sztorihoz egy szexi, szaunázás utáni fotó is társult, amelyen Mazsi szépsége és kisugárzása azonnal magával ragadja nemcsak a férfi, de a hölgy követőit is. Bár a sztorihoz tartozó kommenteket nyilván nem ismerjük, a korábbi, hasonló posztok alapján sejthető, hogy követői ismét elhalmozták bókokkal. „Gyönyörű”, „boldog”, „kiegyensúlyozott” – ilyen szavakkal szokták illetni a rajongók a képei alatt, akik rendszeresen figyelik Berki Mazsi Instagramját.

Berki Mazsi kora ősszel sem hajlandó begubózni (Fotó: Instagram)

Alámerült az egészségtudatosságban

A fotó mellett Mazsi részletesen bemutatta, hogyan építi be mindennapjaiba a testi-lelki megújulást: masszázs, arckezelés, nyújtás és torna, valamint egy kellemes dézsafürdő is szerepelt a programban. Mindez nemcsak a szépségmegőrzést szolgálja, hanem a harmónia fenntartását is – amit Mazsi minden mozdulatában és mosolyában tükröz. A követők egy része különösen inspirálónak találja, hogy a fiatal anyuka ennyire tudatosan figyel önmagára. Nem csoda, hiszen Berki Krisztián özvegye a szülés óta is elképesztő formában van, és újra és újra bebizonyítja, hogy a női energia és önszeretet az egyik legszebb dolog a világon. Őszi hangulat ide vagy oda, Berki Mazsi most is megmutatta: a melegség nemcsak a szaunában, hanem belülről is sugárzik.