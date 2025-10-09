Felcsaptak a lángok a hotelban, több száz embert evakuáltak

Felcsaptak a lángok egy tenerifei hotelben, aminek következtében egy 23 éves vendég a halálába zuhant egy harmadik emeleti erkélyről.

Tűzeset miatt ürítették ki a hotelt. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Közel 500 vendégnek kellett menekülnie a tűz miatt

A tűz a négycsillagos Melia Costa Atlantis Hotelben történt, a sziget északi részén fekvő Puerto de la Cruz kikötővárosában.

Körülbelül 490 vendéget evakuáltak, akik a sötétben, a hotel előtt gyülekeztek, miközben tűzoltók rohantak be az épületbe. A káosz közepette egy turista, a tűz kiindulási pontjának számító szoba erkélyéről zuhant ki, majd életét vesztette.

A hatóságok továbbra is vizsgálják a tűz keletkezésének okát, bár helyi beszámolók szerint a szobában lévő matrac gyulladhatott ki.

Az első segélyhívásokat tegnap este 9 óra után kaptuk, miszerint tűz ütött ki egy hotelben a Venezuela sugárúton, Puerto de la Cruzban. Tűzoltókat, mentőket és rendőröket küldtek a helyszínre, és a rendőrség megkezdte a hotel evakuálását, amint megérkeztek. Ott tartózkodásuk alatt érkezett a hír, hogy egy férfi - mint később kiderült, egy 23 éves vendég -, kizuhant a hotel erkélyéről, az okokat még vizsgáljuk. A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították a sérülései miatt.

- közölték a helyi hatóságok.

A tüzet sikeresen megfékezték a tűzoltók, majd ezt követően az érintett az szobát átszellőztették. Az evakuált vendégek nem sérültek meg, és később visszatérhettek a szobáikba, miután erre engedélyt kaptak - írta a Mirror.