Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felcsaptak a lángok a hotelban, több száz embert evakuáltak

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 12:10
halálesethotel
Egy népszerű tenerifei szállodában kitört tűz okozott pánikot a vendégek között. A hatóságok jelentése szerint a káosz közepette egy fiatal férfi vesztette életét, aki a szobája erkélyéről zuhant le.

Felcsaptak a lángok egy tenerifei hotelben, aminek következtében egy 23 éves vendég a halálába zuhant egy harmadik emeleti erkélyről.

Tűzeset miatt ürítették ki a szállodát.
Tűzeset miatt ürítették ki a hotelt. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Közel 500 vendégnek kellett menekülnie a tűz miatt

A tűz a négycsillagos Melia Costa Atlantis Hotelben történt, a sziget északi részén fekvő Puerto de la Cruz kikötővárosában.

Körülbelül 490 vendéget evakuáltak, akik a sötétben, a hotel előtt gyülekeztek, miközben tűzoltók rohantak be az épületbe. A káosz közepette egy turista, a tűz kiindulási pontjának számító szoba erkélyéről zuhant ki, majd életét vesztette.

A hatóságok továbbra is vizsgálják a tűz keletkezésének okát, bár helyi beszámolók szerint a szobában lévő matrac gyulladhatott ki.

Az első segélyhívásokat tegnap este 9 óra után kaptuk, miszerint tűz ütött ki egy hotelben a Venezuela sugárúton, Puerto de la Cruzban. Tűzoltókat, mentőket és rendőröket küldtek a helyszínre, és a rendőrség megkezdte a hotel evakuálását, amint megérkeztek. Ott tartózkodásuk alatt érkezett a hír, hogy egy férfi - mint később kiderült, egy 23 éves vendég -, kizuhant a hotel erkélyéről, az okokat még vizsgáljuk. A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították a sérülései miatt.

- közölték a helyi hatóságok.

A tüzet sikeresen megfékezték a tűzoltók, majd ezt követően az érintett az szobát átszellőztették. Az evakuált vendégek nem sérültek meg, és később visszatérhettek a szobáikba, miután erre engedélyt kaptak - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu