Most kaptuk: robbanások voltak Párizs belvárosában, óriási a készültség

Robbanások rázták meg Párizs belvárosát kedd reggel, mielőtt tűz ütött ki egy furgonban a francia miniszterelnök hivatala közelében.
Szemtanúk három robbanást hallottak az utca túloldalán a Hôtel de Matignon-nál, amely a francia miniszterelnök hivatalos rezidenciája.
A tűzeset épp akkor történt, amikor a leköszönő miniszterelnök, Sébastien Lecornu megbeszéléseket készült tartani lemondása után.
A helyi média szerint a párizsi tűzoltóság arról számolt be, hogy a tűz kizárólag a furgont érintette, és nem terjedt át más épületekre.
Tűzoltóautók száguldottak el az újságírók mellett, miközben a tűzoltók próbálták eloltani a lángokat – írja a Mirror.
Szemtanúk osztották meg a robbanás utóhatásairól készült felvételeket a közösségi médiában.
Az egyik videón maró füst áramlik ki egy francia közvilágítási cég furgonjából.
Robbanások hallatszottak a Hôtel de Matignon előtt – ez a francia miniszterelnök hivatalos rezidenciája –, miközben ő politikai vezetőket fogadott, hogy megvitassák az ország jövőjét.
Sébastien Lecornut Emmanuel Macron elnök nevezte ki miniszterelnökké szeptember 9-én, miután a kormány megbukott egy bizalmatlansági szavazás következtében.
Tegnap mondott le, mindössze 26 nap hivatalban töltött idő után, ezzel az övé lett a legrövidebb miniszterelnöki ciklus Franciaország történetében.
Úgy tudni, hogy reggel 9 óra körül kezdte meg a politikusok fogadását – fél órával a tűzeset előtt.
