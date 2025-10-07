Most kaptuk: robbanások voltak Párizs belvárosában, óriási a készültség

Robbanások rázták meg Párizs belvárosát kedd reggel, mielőtt tűz ütött ki egy furgonban a francia miniszterelnök hivatala közelében.

Fotó: AFP

Szemtanúk három robbanást hallottak az utca túloldalán a Hôtel de Matignon-nál, amely a francia miniszterelnök hivatalos rezidenciája.

A tűzeset épp akkor történt, amikor a leköszönő miniszterelnök, Sébastien Lecornu megbeszéléseket készült tartani lemondása után.

A lángok nem terjedtek át a szomszédos épületekre – közölte a tűzoltóság

A helyi média szerint a párizsi tűzoltóság arról számolt be, hogy a tűz kizárólag a furgont érintette, és nem terjedt át más épületekre.

Tűzoltóautók száguldottak el az újságírók mellett, miközben a tűzoltók próbálták eloltani a lángokat – írja a Mirror.

Hátborzongató felvételeken fekete füst gomolyog a furgonból

Szemtanúk osztották meg a robbanás utóhatásairól készült felvételeket a közösségi médiában.

Az egyik videón maró füst áramlik ki egy francia közvilágítási cég furgonjából.

Fotó: AFP

A miniszterelnöki hivatal mindössze néhány lépésre volt a tűzfészek helyétől

Robbanások hallatszottak a Hôtel de Matignon előtt – ez a francia miniszterelnök hivatalos rezidenciája –, miközben ő politikai vezetőket fogadott, hogy megvitassák az ország jövőjét.

Sébastien Lecornut Emmanuel Macron elnök nevezte ki miniszterelnökké szeptember 9-én, miután a kormány megbukott egy bizalmatlansági szavazás következtében.

Tegnap mondott le, mindössze 26 nap hivatalban töltött idő után, ezzel az övé lett a legrövidebb miniszterelnöki ciklus Franciaország történetében.

Úgy tudni, hogy reggel 9 óra körül kezdte meg a politikusok fogadását – fél órával a tűzeset előtt.