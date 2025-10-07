Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk: robbanások voltak Párizs belvárosában, óriási a készültség

Párizs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 10:48 / FRISSÍTÉS: 2025. október 07. 10:59
belvárostűzrobbanásfurgon
Robbanások rázták meg Párizs belvárosát kedd reggel.
N.T.
A szerző cikkei

Robbanások rázták meg Párizs belvárosát kedd reggel, mielőtt tűz ütött ki egy furgonban a francia miniszterelnök hivatala közelében.

Fotó: AFP

Szemtanúk három robbanást hallottak az utca túloldalán a Hôtel de Matignon-nál, amely a francia miniszterelnök hivatalos rezidenciája.

A tűzeset épp akkor történt, amikor a leköszönő miniszterelnök, Sébastien Lecornu megbeszéléseket készült tartani lemondása után.

A lángok nem terjedtek át a szomszédos épületekre – közölte a tűzoltóság

A helyi média szerint a párizsi tűzoltóság arról számolt be, hogy a tűz kizárólag a furgont érintette, és nem terjedt át más épületekre.

Tűzoltóautók száguldottak el az újságírók mellett, miközben a tűzoltók próbálták eloltani a lángokat – írja a Mirror

Hátborzongató felvételeken fekete füst gomolyog a furgonból

Szemtanúk osztották meg a robbanás utóhatásairól készült felvételeket a közösségi médiában.

Az egyik videón maró füst áramlik ki egy francia közvilágítási cég furgonjából.

Fotó: AFP

A miniszterelnöki hivatal mindössze néhány lépésre volt a tűzfészek helyétől

Robbanások hallatszottak a Hôtel de Matignon előtt – ez a francia miniszterelnök hivatalos rezidenciája –, miközben ő politikai vezetőket fogadott, hogy megvitassák az ország jövőjét.

Sébastien Lecornut Emmanuel Macron elnök nevezte ki miniszterelnökké szeptember 9-én, miután a kormány megbukott egy bizalmatlansági szavazás következtében.

Tegnap mondott le, mindössze 26 nap hivatalban töltött idő után, ezzel az övé lett a legrövidebb miniszterelnöki ciklus Franciaország történetében.

Úgy tudni, hogy reggel 9 óra körül kezdte meg a politikusok fogadását – fél órával a tűzeset előtt.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu