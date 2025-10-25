BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hidegfront tör be az országba: vihar, zápor, köd lesz itt minden

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 06:30
A meteorológus elárulta, milyen időre kell felkészülnünk a következő napokban. Hidegfronti hatás fogja terheli a szervezetünket.
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - figyelmeztet dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán. 

Hidegfront tör be az országba / Fotó:  Pexels

Így fog kialakulni a hidegfront

Szombat: Változóan felhős időre számíthatunk, délen elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. 14-15 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap: A reggeli ködfoltok feloszlása után délnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé valószínű eső, zápor. Az északnyugati szél egyre inkább megerősödik. 11-16 fok várható délután.

Hétfő: Reggelig sokfelé eshet, majd csökken a felhőzet, és változóan felhős idő várható. Viharossá fokozódhat az ÉNy-i szél. 11-12 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Kedd: Borongós idő ígérkezik elszórtan esővel, záporral. Néhol még erős lesz az ÉNy-i, Ny-i szél. Több helyen 10 fok alatt maradhat a hőmérséklet.

