Mégiscsak eljön: ekkor érkezik a vénasszonyok nyara

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 06:30
Nagyon rövidre nyílik idén a kellemes nyárias idő ősszel. Hidegfront fogja tönkretenni a vénasszonyok nyara időszakát.
K. C.
A vénasszonyok nyara a nyár végén és az ősz elején tapasztalható kellemes, meleg, időszak, amely általában szeptember végén és október elején fordul elő. A vénasszonyok nyara időszaka alatt a hőmérséklet általában kellemes meleg csapadékmentes és szélcsendes. Ekkor a reggelek hűvösek, de a nappali órákban a napfény felmelegíti a levegőt, így ideális körülményeket teremt a szabadtéri programokhoz és a kerti munkákhoz. 

Fotó: Pixabay (Illusztráció!) 
Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Péntek: A reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19–20 fok körüli hőmérséklet várható.

Szombat: A napsütést helyenként rétegfelhők zavarhatják, esőre továbbra sem kell számítani. A délelőtti órákban az északnyugati szél többfelé élénk lesz. A csúcshőmérséklet megközelíti a 19 fokot.

Vasárnap: Sok napsütésre és fátyolfelhőkre készülhetünk, csapadékmentes idő mellett. Az északnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül tetőzik, igazi vénasszonyok nyara jellemezheti a napot.

Így fog véget érni a vénasszonyok nyara

Hétfő: Hidegfront érkezhet, amely erős széllel, helyenként záporral és növekvő felhőzettel jár. A csúcshőmérséklet 14–20 fok közé eshet vissza - írja a Köpönyeg.

