Nagy változás jön a HÉV közlekedésében, erre készülj

A HÉV egyik vonalát érinti a változás, jobb időben felkészülni.
A H5-ös HÉV rövidített útvonalon, csak a Batthyány tér és Pomáz között közlekedik szombaton és vasárnap - közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint Pomáz és Szentendre között a H5-ös pótlóbusz jár majd.
