Nagy változás jön a HÉV közlekedésében, erre készülj

A HÉV egyik vonalát érinti a változás, jobb időben felkészülni.

Rövidített útvonalon közlekedik majd a HÉV Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A HÉV H5-ös vonalát érinti a változás

A H5-ös HÉV rövidített útvonalon, csak a Batthyány tér és Pomáz között közlekedik szombaton és vasárnap - közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint Pomáz és Szentendre között a H5-ös pótlóbusz jár majd.