Nyomozást indított a NAV: Bilincsben vitték el a BKK takarítócégének vezetőjét

Elfogták a Budapesti Közlekedési Központ jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító vállalkozás vezetőit. A MasterClean nevű cég honlapja szerint a takarítás mellett épületfenntartással, zöldterület-gondozással és őrzés-védelemmel is foglalkozik. Az ügy szálai Somogy vármegyéig érnek, ahol már a Sonline.hu is beszámolt a cég és a BKK közötti megromlott viszonyról. A cikk szerint a takarítók szolgáltatása és a velük való kapcsolattartás ellehetetlenült, a nekik e-mailben küldött felszólítások sem értek célba, ezután kattant a bilincs a vezetők csuklóján – írja az Origo.

A NAV eljárást indított a cég ellen. Fotó: rawpixel.com

A NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának Somogy Vármegyei Vizsgálati Osztálya szeptember 11-én indított eljárást a cég ellen, amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye. Ennél többet egyelőre nem tudni, mivel az adóhatóság a folyamatban lévő eljárásra hivatkozva egyelőre nem kívánt több információt nyilvánosságra hozni.