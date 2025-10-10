Kitört a pánik: Szállodahajó csapódott Esztergom ikonikus hajójának oldalába

Szállodahajó ütközött egy álló hajónak Esztergomnál, a balesetről a város polgármestere számolt be és fotókat is megosztott az esetről.
Az állóhajó a város egyik ismert látványossága, amely kulturális és közösségi rendezvényeknek ad otthont. Úgy tudni, a szállodahajó kapitánya manőverezés közben csapódott neki a hajó oldalának, de a baleset pontos körülményeit a vízirendészet vizsgálja. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős - közölte a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.