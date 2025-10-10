Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Kitört a pánik: Szállodahajó csapódott Esztergom ikonikus hajójának oldalába

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 09:55
esztergombalesetvizsgálat
Bár senki sem sérült meg, a károk jelentősek.

Szállodahajó ütközött egy álló hajónak Esztergomnál, a balesetről a város polgármestere számolt be és fotókat is megosztott az esetről. 

A város ikonikus hajója súlyos károkat szenvedett

Az állóhajó a város egyik ismert látványossága, amely kulturális és közösségi rendezvényeknek ad otthont. Úgy tudni, a szállodahajó kapitánya manőverezés közben csapódott neki a hajó oldalának, de a baleset pontos körülményeit a vízirendészet vizsgálja. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős - közölte a Tények.

 

