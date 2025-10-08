Új trend hódít az utazók körében – A legextrémebb élmények, amit egy tengeri hajóúton kipróbálhatsz

A hatalmas óceánjárók kínálta tengeri utak ma már messze túlmutatnak a medenceparti napozáson és a svédasztalos étkezéseken. A Royal Caribbean, az MSC Cruises, a Disney Cruise Line és a Celebrity Cruises hajótársaságok egyre merészebb attrakciókkal várják a kalandvágyó utasokat, akik szeretnék feldobni a vakációjukat egy kis adrenalinnal. Alábbi cikkünkben egy csokorba gyűjtöttük a legújabb extrém élményeket, amelyeket a különböző hajótársaságok a bevétel érdekében kínálnak.

Manapság egyre nagyobb kihívást jelentő extrém élményekkel várják a hajótársaságok az utasokat

Extrém élmények a vízen: mit kínálnak ma a modern tengerjáró hajók?

Crown's Edge, Royal Caribbean

Egy fedélzeti séta unalmas lenne? A Crown's Edge ezt garantáltan megváltoztatja. A „részben skywalk, részben kötélpálya, részben extrém élmény pálya” a nyílt víz fölött vezet, és csak a valóban bátor utasoknak való. A különleges attrakció a legújabb, világ legnagyobb óceánjárói közé tartozó Icon of the Seas és Star of the Seas fedélzetén várja a bevállalós utasokat.

Robotron, MSC Cruises

Az MSC Seascape fedélzetén helyet kapó Robotron egy hatalmas robotkar, amely egyszerre három utast emel 53 méter magasra, 360 fokos panorámával. Aki bevállalja, akár fejjel lefelé is foroghat, miközben körülöttünk a hullámzó óceán panorámája tárul a szemünk elé minden irányban.

Go-kart, Norwegian Cruise Line

A Norwegian Joy és Norwegian Bliss fedélzetén a világ egyik leghosszabb tengeri versenypályája várja a versenyszellemmel megáldott pilótákat. Az elektromos gokartok akár 48 km/h sebességgel is száguldanak, miközben a pálya mellett pit lane, nézőtér és a fejtámlából hallatszó motorhangok garantálják az F1 élményt.

A világ legnagyobb tengeri gokartpályáit a Norwegian Cruise Line hajóin találod

