Új trend hódít az utazók körében – A legextrémebb élmények, amit egy tengeri hajóúton kipróbálhatsz

A hajóutak manapság már nemcsak a pihenésről és a tengeri kikapcsolódásról szólnak. A fedélzeteken egyre merészebb attrakciók várják a nyaralókat, az extrém élmények pedig minden korosztálynak garantált szórakozást nyújtanak.
A hatalmas óceánjárók kínálta tengeri utak ma már messze túlmutatnak a medenceparti napozáson és a svédasztalos étkezéseken. A Royal Caribbean, az MSC Cruises, a Disney Cruise Line és a Celebrity Cruises hajótársaságok egyre merészebb attrakciókkal várják a kalandvágyó utasokat, akik szeretnék feldobni a vakációjukat egy kis adrenalinnal. Alábbi cikkünkben egy csokorba gyűjtöttük a legújabb extrém élményeket, amelyeket a különböző hajótársaságok a bevétel érdekében kínálnak.
Extrém élmények a vízen: mit kínálnak ma a modern tengerjáró hajók?
Crown's Edge, Royal Caribbean Egy fedélzeti séta unalmas lenne? A Crown's Edge ezt garantáltan megváltoztatja. A „részben skywalk, részben kötélpálya, részben extrém élmény pálya” a nyílt víz fölött vezet, és csak a valóban bátor utasoknak való. A különleges attrakció a legújabb, világ legnagyobb óceánjárói közé tartozó Icon of the Seas és Star of the Seas fedélzetén várja a bevállalós utasokat.
Robotron, MSC Cruises Az MSC Seascape fedélzetén helyet kapó Robotron egy hatalmas robotkar, amely egyszerre három utast emel 53 méter magasra, 360 fokos panorámával. Aki bevállalja, akár fejjel lefelé is foroghat, miközben körülöttünk a hullámzó óceán panorámája tárul a szemünk elé minden irányban.
Go-kart, Norwegian Cruise Line A Norwegian Joy és Norwegian Bliss fedélzetén a világ egyik leghosszabb tengeri versenypályája várja a versenyszellemmel megáldott pilótákat. Az elektromos gokartok akár 48 km/h sebességgel is száguldanak, miközben a pálya mellett pit lane, nézőtér és a fejtámlából hallatszó motorhangok garantálják az F1 élményt.
BOLT, Carnival Cruise Lines A világ első tengeri hullámvasútján a motoros kocsik tempóját te magad szabályozhatod, akár 64 km/h sebességig. A Mardi Gras, a Carnival Celebration és a Carnival Jubilee fedélzetén garantált az izgalom, melyet a tengeri panoráma koronáz meg.
Magic Carpet, Celebrity Cruises Ez nem varázsszőnyeg, hanem egy mozgó bár! A Celebrity Edge, az Apex, a Beyond és az Ascent hajóin a platform fel-le mozogva nyújt ital- és vizuális élményt a fedélzeten kívül, ahonnan páratlan kilátás nyílik az óceánra.
AquaDuck és AquaMouse, Disney Cruise Line A Disney hajóin a fiatalabb korosztály, a kisebb adrenalinkedvelők is megtalálják a számításukat. A négy emeletnyi csúszdával és vízi csatornákkal bíró AquaDuck és újabb testvére, az AquaMouse, Mickey és Minnie kalandjaira csábítja a családokat, melyet vizuális effektekkel és izgalmas vízi manőverekkel színesítenek.
Zip line, Royal Caribbean Az Oasis osztályú hajókon a Boardwalk, vagyis a promenád fölött függő zip line a bátorság próbája. Aki menet közben fel mer pillantani, lélegzetelállító panorámában lesz része az óceánra és a fedélzetre.
