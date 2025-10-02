Kiadták a riasztást: geomágneses vihar csap le, elszabadul a káosz

Geomágneses viharriasztást adtak ki szerdán, miután lyukak jelentek meg a Napon.

Geomágneses vihar miatt adtak ki riasztást az Egyesült Államokra. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mi az a geomágneses vihar?

A geomágneses viharok a Föld mágneses mezejének zavarai, amelyeket a Napból származó töltött részecskék, például a napszél okoznak. Ezek a viharok ingadozásokat idézhetnek elő az elektromos hálózatban, befolyásolhatják a műholdak működését, és sarki fényt hozhatnak létre az északi szélességek magasabb pontjain.

Riasztást adtak ki

Az Országos Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) megjegyezte, hogy az előrejelzett vihar hatásai csekélyek lesznek, főként kezelhető jellegűek egyes technológiai infrastruktúrákra nézve.

A figyelmeztetés szerint az Egyesült Államok magasabb szélességi fokokon elhelyezkedő államai, elsősorban azok, amelyek körülbelül az 55° szélesség fölött találhatók, kisebb áramingadozásokat tapasztalhatnak, köztük Washington, Wisconsin, New York, Michigan és Maine északi régiói. Más, a kanadai határ közelében fekvő északi államok, például Minnesota, Észak-Dakota és Montana szintén érintettek lehetnek.

A figyelmeztetést akkor adták ki, amikor a geomágneses K-index, amely a Föld mágneses mezejének zavarait méri, elérte az 5-öt. A NOAA előrejelzése szerint a geomágneses vihar csúcsa észak-amerikai keleti parti idő szerint szerda 17 és 20 óra közöttre volt várható.

Jelenleg a NOAA weboldala szerint a legalacsonyabb riasztás van érvényben, ami kisebb rádiózavarokat okozhat.

Látványos égi jelenséget is előidézhetnek a viharok

A technológiai hatások mellett a napvihar látványos sarki fényt, azaz aurora borealist is előidézhet. Ezek a színes fényjelenségek akkor keletkeznek, amikor a Napból származó töltött részecskék ütköznek a Föld légkörének gázmolekuláival, ragyogó zöld, rózsaszín, vörös és lila fényeket alkotva.

Normál esetben csak a sarkokhoz közeli területekről láthatók, de erősebb geomágneses viharok idején délebbre is megjelenhetnek. Ezúttal Alaszka, Oregon, Idaho, Montana, Észak-Dakota, Minnesota, Wisconsin és New York lakói is megpillanthatták a fényeket szerda este.