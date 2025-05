Katasztrófa lehet bármelyikből: a modern történelem legveszélyesebb napviharai

A napkitörések okozta napviharok azért jelentenek veszélyt a bolygónkra, mert hatalmas mennyiségű mágneses sugárzást küldenek a Nap felszínéről a Földre. Ha egy napvihar okozta sugárzás eléri a Föld légkörét, akkor könnyen geomágneses vihart okozhat, ami veszélyt jelent az elektronikus rendszereinkre.

Egy napvihar nagy veszélyt jelenthet a Föld lakosságára

A napviharok a civilizációnkat fenyegetik

A napviharok komoly egészségügyi problémákat okozhatnak. Sokaknál válthat ki hányingert, ingerültséget, levertséget ez a felfokozott naptevékenység. Egy napvihar még a biológiai óránkat is összezavarhatja.

Ami jóval nagyobb problémát okozhat, hogy a napviharok az őket követő geomágneses viharok miatt minden elektromosságon alapuló rendszerünkben is zavart okozhatnak. Így kimaradások lehetnek az áramellátásban, a GPS-rendszerekben és a netszolgáltatásban is.

A tudósok nemrég állapították meg, hogy a Földet érő eddig legnagyobb napvihar i. e. 12 350 januárja és áprilisa között történt. Nyilvánvalóan nem tudhatjuk pontosan, hogy ekkor mit okozott a Földön ez a napvihar.

Igazi katasztrófát abban a korban tudtak okozni a napviharok, amikor már az emberi élet minden területén jelen volt az elektromosság. Ahogy az meg is történt a modern történelem három legnagyobb napvihara esetében. Most ezeket mutatjuk be a CBC cikke alapján.

Több veszélyes napvihar is elérte már a Föld felszínét a történelem során

1859-ben összeomlott az akkori kommunikációs hálózat

1859. szeptember elsején két amatőr amerikai csillagász rendkívüli napvihart észlelt a Nap felszínén. Egy nap múlva óriási geomágneses vihart váltott ki ez a naptevékenység. Ez túlfeszültséget okozott a távíróvezetékekben, ami több helyen tűzhöz vezetett. Észak-Amerikában és Európa-szerte leállt a távírórendszer.

1989-ben milliók maradtak áram és fűtés nélkül

1989. márciusában egy rendkívüli méretű napvihar érte el Kanadát. Az általa okozott geomágneses vihar óriási zavart okozott az áramellátásban. Quebec városa 12 órára áram nélkül maradt. A város teljesen lebénult: minden elsötétült, a liftek leálltak, aki elektromos rendszerrel fűtött, az fél napig fagyoskodott.

2003-ban sújtott le ránk a legkegyetlenebb napvihar

2003 októberében csapott le bolygónkra az eddig észlelt legnagyobb napvihar, az ezt követő geomágneses vihar pedig Halloween-vihar néven híresült el. Nem véletlenül.