Erre figyelj oda a fűtésnél, 100 ezer forintnál is több lehet a bírság

A fűtési szezon kezdetével sokaknál visszatérő probléma, hogy a szomszéd füstje kellemetlen szaggal tölti meg a környéket, mert valószínűleg tiltott anyagot éget a kazánban vagy a kályhában. A szabályok azonban egyértelműek: aki hulladékkal fűt, súlyos büntetésre számíthat.

A fűtési szezon megérkezésével rengetegen használnak olyan anyagot, tárgyat fűtésre, amely környezetkárosító, ez pedig súlyos büntetéseket, köztük büntetőeljárást is vonhat maga után / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A fűtési szezon súlyos büntetéseket hozhat, ha nem fűtűnk a szabályoknak megfelelően

Sajnos, mint a visszajelzésekből kiderül, sokak környezetében vannak olyanok, akik válogatás nélkül mindent rádobnak a tűzre, hogy otthonuk melegét biztosítsák. Holott ez szigorúan szabályozva van, és aki nem tartja be az előírásokat, az súlyos büntetést kockáztat, hívja fel a figyelmet a bama.hu, hiszen a tiltott anyagok tűzre rakása a környezet szennyezésével, egészségkárosítással jár - olvasható az Origo cikkében.

Magyarországon a fűtésre vonatkozó szabályok szigorúan meghatározzák, milyen anyagok használhatók. Csak tisztán természetes eredetű tüzelőanyag, például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet engedélyezett, amelyek égetése során kevesebb káros anyag kerül a levegőbe, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak.

Tiltott anyagok, amelyek égetése büntetést von maga után:

háztartási hulladék (szemét, ételmaradék, csomagolóanyag)

műanyag (PET-palack, nejlonzacskó, műanyag flakon)

gumi (autógumi, gumicső, gumitalp)

festett, lakkozott, pácolt vagy ragasztott fa (bútorlap, rétegelt lemez, forgácslap)

textil, rongy, cipő vagy bármilyen szintetikus anyag

papír, karton és újság nagy mennyiségben (kis mennyiség gyújtósnak még elfogadható, de nem tüzelőanyagnak)

vegyszerrel kezelt mezőgazdasági hulladék (növényvédőszer-maradékos szalma, fólia)

veszélyes hulladék (akkumulátor, olajos rongy, festékes doboz)

Ezek az anyagok égés közben mérgező gázokat, nehézfémeket és koromrészecskéket bocsátanak ki, amelyek súlyosan károsítják a levegő minőségét.

Bűntetőeljárás is indulhat a szabályszegőkkel szemben

A megyei lap felhívja a figyelmet, hogy a települési önkormányzatok, a területileg illetékes katasztrófavédelem és más hatóságok folyamatosan ellenőrzik a szabályok betartását, a lakossági bejelentések pedig gyakran irányítják a munkájukat. A szankciók mértéke a szabályszegés súlyosságától függ: sok esetben elegendő egy figyelmeztetés.