Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Koppány névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megtalálták az emberi identitás kezdetét? Döbbenetes felfedezés tettek a szakemberek

felfedezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 08:00
emberiségrégészetTörökország
Ez a felfedezés egy egészen új fejezetet nyitott meg.

Törökországban, a civilizáció bölcsőjének nevezett Karahantepe területén döbbenetes felfedezést tettek az archeológusok: előkerült az emberiség történetének talán legkorábbi, kőbe vésett emberi arca. 

Törökország
Fantasztikus felfedezést tettek a szakemberek Törökországban. Fotó: frantic00 /  Shutterstock (Képünk illusztráció)

Döbbenetes felfedezést tettek a szakemberek

A felfedezés szerint őseink már 12 ezer évvel ezelőtt is tudatosan próbálták megörökíteni a vonásaikat – vagyis az emberi identitás és önreflexió sokkal korábban jelent meg, mint ahogy azt eddig gondolták.  A Karahantepe lelőhely Törökország délkeleti részén, Şanlıurfa közelében fekvő őskori település, amely az úgynevezett korai neolitikum idejéből, Kr.e. 10 ezer körülről származik. A helyszínen hatalmas, T alakú kőoszlopok, kőből faragott falak és szentélyszerű építmények találhatók – mindez arra utal, hogy a térség az egyik legelső szervezett emberi közösség központja lehetett. 

A most előkerült, T alakú monolit különlegessége, hogy az oszlopon ezúttal nem elvont minták, hanem egy részletesen kidolgozott emberi arc látható: mély szemüregek, hosszú orr és élesen rajzolt arcvonások – mindez kőbe vésve, lenyűgöző realisztikával. Ez az első alkalom, hogy a régészek konkrét emberábrázolást találtak az eddig többnyire szimbolikus motívumokkal díszített oszlopokon.

„Korábban úgy gondoltuk, hogy ezek a T alakú obeliszkek csupán szimbolikus jelentésűek, ám ez a felfedezés megmutatja, hogy valójában önmagukat örökítették meg az emberek”

 – magyarázta el Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere. Szerinte ez a lelet új megvilágításba helyezi az emberi történelem korai fejezeteit, és bizonyítja, hogy a neolitikum korban az ember már fejlett énkép tudattal rendelkezett. 

A Karahantepe körülbelül 35 kilométerre fekszik a világhírű Göbeklitepétől, amelyet az emberiség legősibb templomaként tartanak számon. Ám a szakértők szerint Karahantepe még kifinomultabb építészeti megoldásokat és szervezettebb település struktúrát mutat. A kutatók szerint a területen élő vadászó-gyűjtögető közösségek már a letelepedés felé haladtak, erre utalnak a felfedezett házalapok, kőedények és mindennapi használati tárgyak.  

A mostani arclelet mellett a kutatók korábban is találtak már különleges szobrokat Karahantepében, köztük egy 11 400 éves férfialakot 2023-ban, aki mindkét kezével a nemi szervét tartja – a szobor realisztikus arckifejezéssel és faragott bordákkal rendelkezik. Ez a lelet akkoriban az emberi testábrázolás legrégebbi példájaként keltett szenzációt. 

A 2025-ös felfedezés azonban egy új fejezetet nyitott meg: a kőbe vésett emberi arc az első ismert példája annak, hogy az őseink megpróbálták megörökíteni a saját vonásaikat, vagyis az emberiség történetének legkorábbi portréja került elő. A régészek szerint ez a pillanat jelenti az emberi identitás születését – amikor az ember először nézett önmagára, és megpróbálta megörökíteni azt, amit látott - írja a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu