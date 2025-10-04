Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
„Fogaimat pillanatragasztóval raktam össze, az orrommal rémesebb dolog történt” – így omlott össze egy anya élete a műtét után

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 14:00
Őszintén vallott a nő a műtét utáni nehézségeiről.

Leanne Abeyance kétgyermekes anya megrázó története járja be a brit sajtót: a törökországi fogászati beavatkozás után állandó fájdalomban él, és az orrán sem kap rendesen levegőt. Elmondása szerint egy húsfaló baktérium (nekrotizáló fasciitis) fertőzte meg, miközben az implantátumok az orrüregbe fúródtak, és az orrsövény összeomlását okozták.

Leanne fogát ragasztóval tették vissza, nem sikerült a műtét
Leanne fogát ragasztóval tették vissza - nem sikerült a műtét

„Fogaimat ragasztóval raktam össze, az orrommal rémesebb dolog történt”

Korábban imádta az új fogait, ám tavaly egyik héj egyszerűen kiesett, és – saját szavai szerint:

„Körömragasztóval kellett visszaragasztanom, mint egy kirakóst”.

 Újabb törökországi kezelés következett: csontpótlás, sinus-lift, több csavar – az egészet ébren, „elviselhetetlen” fájdalomban.

Azóta nyolcszor került kórházba, „350 orvosi időpontot” járt végig, és annyi antibiotikum-kúrán van túl, hogy már alig hatnak. A privát röntgen kimutatta, hogy az implantátumok átszúrják az orrüreget, ezért a ideiglenes hidat eltávolították és fogsorral fedték. Az NHS – jogi és finanszírozási okokból – általában nem vállalja a külföldi kozmetikai kezelések helyrehozását.

Leanne most magánsebészt keres és adománygyűjtést indított a beültetések eltávolítására és rekonstrukciós orrműtétre

„A szívem legmélyéről könyörgök: találjunk megoldást, mert ebbe bele fogok halni”

 – üzeni, és óva int mindenkit a „Turkey Teeth” trendtől.

Szakértők is figyelmeztetnek: a külföldi, olcsónak tűnő kezeléseknek súlyos szövődményei lehetnek, és az NHS csak az akut, klinikailag szükséges ellátást biztosítja – a kozmetikai hibák kijavítása általában nem finanszírozott, derül ki a Mirror cikkéből.

 

