Megérkezett az első hó: több centiméter is esett - FOTÓ

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 21:21
Fehérbe burkolóztak a tájak. Megérkezett a hó a Páring-hegységbe.
Még véget sem ért az ősz első hónapja, máris megérkezett a havazás a magasan fekvő Madarasi Hargitára, a Transzfogarasi útra, a Páring-hegységbe, Máramaros megyébe és a Kudzsiri-havasokba is. A hírt a Maszol közölte pár kép és videó megosztása mellett, melyeken jól látszik, több centiméter vastag hó hullott le szeptember végén, szeptember 29 hajnalban Romániában.

Megérkezett az első hó Romániában.
Megérkezett az első hó Romániában. Fotó: pexels

 

Egyelőre nem okoz gondokat a hó

A lehűlés elhozta az első hóeséseket is idén ősszel, vasárnapról hétfőre virradó éjszaka 

- írja honlapján a Maszol hozzátéve, hogy habár a lehulott hó egyelőre nem okoz gondokat, mégis úttakarításba kezdenek:

Hóekével takarítanak és csúszásgátló anyagokat is szórnak, főleg azért, mert a következő napokban a helyzet romlására számítanak. Arra kérik a sofőröket, hogy vezessenek óvatosan, és igazítsák a vezetési stílust az útviszonyokhoz

Dan Bucă, a Máramaros megyei prefektúra szóvivője szerint a hegyvidék 1000 méter fölötti területein havazott, és ez az első hó az idei őszön a régióban.

 

