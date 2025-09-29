Megérkezett az első hó: több centiméter is esett - FOTÓ

Még véget sem ért az ősz első hónapja, máris megérkezett a havazás a magasan fekvő Madarasi Hargitára, a Transzfogarasi útra, a Páring-hegységbe, Máramaros megyébe és a Kudzsiri-havasokba is. A hírt a Maszol közölte pár kép és videó megosztása mellett, melyeken jól látszik, több centiméter vastag hó hullott le szeptember végén, szeptember 29 hajnalban Romániában.

Megérkezett az első hó Romániában. Fotó: pexels

Egyelőre nem okoz gondokat a hó

A lehűlés elhozta az első hóeséseket is idén ősszel, vasárnapról hétfőre virradó éjszaka

- írja honlapján a Maszol hozzátéve, hogy habár a lehulott hó egyelőre nem okoz gondokat, mégis úttakarításba kezdenek:

Hóekével takarítanak és csúszásgátló anyagokat is szórnak, főleg azért, mert a következő napokban a helyzet romlására számítanak. Arra kérik a sofőröket, hogy vezessenek óvatosan, és igazítsák a vezetési stílust az útviszonyokhoz

Dan Bucă, a Máramaros megyei prefektúra szóvivője szerint a hegyvidék 1000 méter fölötti területein havazott, és ez az első hó az idei őszön a régióban.