Emberéletet követelt a heves esőzés: káosz a nagyvárosban, aggasztó rekord dőlt meg

Legalább két ember meghalt csütörtökön New York városában, miután rekordmennyiségű eső zúdult a városra, elárasztva az utcákat, a metróállomásokat és több pincét.

A heves esőzés miatt sokan bajba kerültek, emellett sajnos ketten életüket is vesztették Fotó: YouTube

Két áldozatot követelt a heves esőzés

A New York-i Rendőrkapitányság (NYPD) megerősítette, hogy két haláleset történt az özönvízszerű esőzések miatt. A jelentések szerint az egyik áldozat egy 39 éves férfi volt, akit eszméletlenül és életjelek nélkül találtak meg egy elárasztott brooklyni pincében. A New York-i Tűzoltóság búvár egysége emelte ki a testét a vízből, majd kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították. Egy másik esetben, a Manhattan északi részén található Washington Heights negyedben, a rendőrség szerint egy 43 éves férfit találtak egy elárasztott kazánházban. A rendőrség jelenleg mindkét ügyet vizsgálja.

Rekordmennyiségű csapadékot mértek

A New York-i Katasztrófavédelmi Hivatal közölte, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint kb. 4,6 cm eső esett a Central Parkban csütörtökön. Ez megdöntené az eddigi, 1917-ben feljegyzett rekordot, a hivatal szerint előzetes adatok alapján.

Mindeközben a LaGuardia repülőtéren is kb. 5 cm eső hullott, ami megdöntheti az 1955-ös korábbi rekordot.

Több területre is riasztást adtak ki

Villámáradás-riadókat adtak ki Brooklyn, Queens és a Bronx városrészeire csütörtök este. A történtekről felvételek is készültek, amelyek jól látható, ahogy autók merültek víz alá, és csapadék zúdult be a brooklyni metróállomásokra, miközben Queens több utcája is eláradt.

A FlightAware adatai szerint több mint 1000 járatot töröltek az Egyesült Államokban, főként az északkeleti régióban. A John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtér és a LaGuardia is földi késéseket szenvedett el az erős szél miatt.

Miután a csütörtök délután heves esőt hozott New York városába, a vihar éjszaka továbbvonult Új-Anglia felé – közölte az ABC News.