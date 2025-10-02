Szentkirályi Alexandra: Aki Ukrajna uniós tagsága mellett érvel, az vagy bolond, vagy megfizetik érte - Videó

Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 20:12
UkrajnaKarácsony Gergely
Ismét elképesztő állítást tett Karácsony Gergely. Szentkirályi Alexandra nem is hagyta szó nélkül.
Karácsony Gergely szerint Magyarország elsőrangú nemzeti érdeke, hogy támogassa Ukrajna uniós csatlakozását. Szentkirályi Alexandra szerint azonban a magyarok világosan elmondták, nem kérnek a háborúból, a génmódosított élelmiszerekből és abból sem, hogy minden pénzünket Ukrajnának adják.

– Karácsony Gergely semmilyen ellenérvet nem lát Ukrajna európai uniós csatlakozása ellen. Szerinte 2,168 millió magyar ember nem szavazata nem egy ellenérv? Sőt azt mondta, hogy elsőrangú nemzeti érdekünk, hogy Magyarország támogassa Ukrajna csatlakozását. Még akkor is, ha az újjáépítés hatalmas forrásokat vonna el az uniós költségvetésünkből – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra.

Főpolgármester úr, milyen szerencsések vagyunk, hogy erről nem ön, és a kijevi barátai döntenek!

– üzente Karácsony Gergelynek a politikus. Hozzátette:

A magyarok már elmondták a véleményüket, nem kérünk a háborúból, nem kérünk a génmódosított élelmiszerekből, nem kérünk a fegyverkereskedőkből, nem kérünk a magyarok bérét lerontó ukrán munkaerőből és abból sem kérünk, hogy minden pénzünket odaadják Ukrajnának.

Az a politikus, aki ennek ellenére Ukrajna unió tagsága mellett érvel, az vagy bolond, vagy megfizetik érte. Ön melyik? – kérdezte a végül a Fidesz–KDNP frakcióvezetője a főpolgármestert.

Íme Szentkirályi Alexandra videója


 

