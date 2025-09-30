Az autóban hagyott palackozott vízzel kockáztatjuk az egészségünket

Egészségügyi szakértők figyelmeztetnek: a műanyag palackozott víz, amit a járművekben hagynak, lassan mérgezheti a szervezetet.

Az autóban hagyott palackozott víz veszélyes az egészségünkre Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kutatások kimutatták, hogy a ma forgalomban lévő palackozott vizek akár 80 százaléka mikroműanyagokat és más, fel nem tüntetett anyagokat tartalmaz, amelyek összefüggésbe hozhatók számos betegséggel, köztük a rákkal, a termékenységi problémákkal, a gyermekek fejlődési késéseivel és az anyagcsere-zavarokkal, például a cukorbetegséggel. A tanulmányok szerint a hőhatás, amely járművekben légkondicionálás nélkül vagy meleg időjárásban könnyen előfordulhat, felgyorsítja ezeknek a mérgező hatásoknak a kialakulását. - írja a Daily Mail.

Emiatt veszélyes az autóban hagyott palackozott víz

A kínai Nanjing Egyetem kutatói négy héten keresztül tartottak műanyag vizes palackokat 70 Celsius-fokos hőmérsékleten. Az eredmények azt mutatták, hogy a polietilén-tereftalátból (PET) készült palackok antimon nevű mérgező nehézfémet, valamint biszfenol A-t (BPA) szivárogtattak a vízbe. Az antimon rövid távú hatásai közé tartozik a fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, hasi fájdalom és alvászavar, míg hosszú távon tüdőgyulladást és gyomorfekélyt is okozhat. A biszfenol A (BPA) összefüggésbe hozható a rákkal, termékenységi problémákkal, autizmussal, szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint a korai halálozással.

2023-ban a montreali McGill Egyetem kutatói hasonló eredményekre jutottak. Vizsgálataik szerint négy gyakori műanyagtípusból – köztük a polietilénből – mikrorészecskék és nanorészecskék szabadultak fel, amikor 37 Celsius-fokra melegítették őket. Az összehasonlításul hűtőszekrényben (4 Celsius-fokon) tartott minták alig vagy egyáltalán nem bocsátottak ki részecskéket. Más kutatások kimutatták, hogy márkától függetlenül minden egyes liter palackozott víz több százezer mérgező mikroszkopikus részecskét tartalmaz. Egy tanulmány szerint az átlag 240 000 műanyag részecske literenként, míg a csapvízben mindössze 5,5 részecske található.