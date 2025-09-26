Hat éve történt a csányi mászókabaleset - a mai napig nincs felelőse Mercike halálának

A baleset 2019. szeptember 26-án, délelőtt történt, amikor a hatéves Mercédesz néhány barátjával együtt felmászott az óvodájuk egyik játékára. Az eszköz azonban kifordult a homokból, a gerendája pedig pont Mercike fejét találta el. A csányi mászókabaleset okozásával a falu polgármesterét és az óvoda akkori intézményvezetőjét vádolják. Az ügyben eddig elsőfokú ítélet sem született.

A csányi mászókabaleset ügyében nincs ítélet Fotó: Bors

Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék szóvivője elmondta: a bizonyítási eljárás még folyamatban van a Hatvani Járásbíróságon.

Béla, a gyászoló édesapa elfogadhatatlannak tartja, hogy a tragédia óta már annyi idő eltelt, amennyi a kislányának a földön megadatott, de még senki nem ül börtönben.

- Az utcán átnéznek rajtam, akik miatt meghalt a gyermekem – mondta Béla a Borsnak.

Ezért történhetett a csányi mászókabaleset

A vád szerint, a szóban forgó mászókát, már 2011-ben balesetveszélyessé nyilvánították a kötelezően előírt felülvizsgálaton. Az akkor hatályos miniszteri rendelet szerint az üzemeltetőnek, vagyis a polgármesternek kellett volna gondoskodni a játék kijavításáról vagy lebontásáról. Ezt nem tette meg, inkább eltűrte, hogy 2013-ban a mászókát az óvoda udvarán belül áthelyezték máshova, de nem szerelték vissza rá a létrát, ami egyben az eszköz stabilitását is biztosította volna. A játékok használatát az óvodavezető sem tiltotta meg. A mászókát ennek következtében csupán két, kezeletlen fenyőgerenda tartotta függőleges helyzetben, a lábak azonban idővel elkorhadtak.

A mászókát a tragédia után nem állították vissza Fotó: Bors

Béla azóta sem képes feldolgozni gyermeke halálát.

Az óvodának tudomása volt róla, hogy Merci a játékra fel sem mászhatott volna, ugyanis műtétre várt. Ha azt az óvónők figyelembe vették volna, a kislányom még mindig élne és iskolába járna. Abban biztos vagyok, hogy sokra vitte volna. Felháborít, hogy még mindig nincs eredménye az ügynek

– magyarázta Béla, aki természetesen a szeretteivel, a tragédia évfordulóján is felkeresi Merci sírját.

Az édesapa rengeteget dolgozik, hogy eltartsa a még vele élő gyermekeit. Nemrég egy gyárban sikerült elhelyezkednie.